Nové je, že máte-li jednu nebo více těchto nemocí, máte také bez ohledu na věk vyšší riziko, že v případě onemocnění covid-19 bude u vás průběh komplikovanější a delší. Dá se tomu ale předejít.

O novém typu koronaviru SARS-CoV-2 toho stále nevíme dost, jisté však je, že vyvolává vysoce infekční onemocnění, svými příznaky podobné chřipce, které však může mít nejen u starších, ale též u obézních či chronicky nemocných osob velmi vážný průběh.

„Nová chřipka“ tak zdaleka neohrožuje „jenom“ seniory, ale také, mimo jiné, „pacienty XXXL“, diabetiky a hypertoniky. Tedy statisíce až milion Čechů. Ti všichni podle dosavadních zkušeností epidemiologů a podle již provedených studií patří v souvislosti s nákazou koronavirem mezi rizikové skupiny. To je ta špatná zpráva. Dobrá je, že vlastním přičiněním můžeme rizika zmírnit.

Životní styl jako jed i lék

Jak diabetes 2. typu, tak obezita či vysoký tlak jsou v drtivé většině případů potíže, které si mnoho z nás způsobí dlouhodobě nevhodným životním stylem. Česká společnost pro hypertenzi odhaduje, že vysoký tlak má u nás zhruba 2 miliony osob, diabetiků je v celé zemi asi milion a podle loňských průzkumů se obezita týká čtvrtiny českých žen a přibližně 20 procent mužů. Všechny tyto potíže prokazatelně zhoršují průběh nemoci Covid 19. Podle poslední britské studie obezita zdvojnásobuje riziko horšího průběhu nemoci, riziko úmrtí je dokonce o 37 procent vyšší.

„Obezita je nahromadění tuku v tukové tkáni, nejčastěji v oblasti břicha. Tento tuk obaluje vnitřní orgány a působí i jako endokrinní tkáň, ovlivňuje hormonální systém a může být spouštěčem zánětlivé reakce,“ říká specialistka na zdravotní výživu a prevenci Margit Slimáková. Platí, že čím vyšší hmotnost, respektive BMI, člověk má, tím horší vyhlídky jsou, zejména pokud se kila navíc zkombinují ještě s diabetem nebo s vysokým tlakem.

Zbavte se zátěže!

Jsou nemoci, jejichž vznik ovlivnit nelze a mnohdy ani neovlivníme jejich průběh. To ovšem neplatí pro diabetes II. typu, vysoký tlak a obezitu. Bez ohledu na to, jak moc jsme si tyhle obtíže „zavinili“, všechny můžeme zmírnit, některé i zcela vyléčit. A nepotřebujeme k tomu ani zázračné pilulky, ani high-tech medicínu. Ve všech třech případech totiž platí, že zcela zásadní je zhubnout „do normálu“, hýbat se, nestresovat se a zdravě jíst. Snížení hmotnosti má vliv jak na snížení hodnoty krevního tlaku, tak na snížení hladiny glykemie v krvi. Držet cukr pod kontrolou je přitom zásadní.

„Nedostatečně kompenzovaná cukrovka může být příčinou těžkého průběhu jakéhokoliv akutního onemocnění, tedy i COVID 19,“ říká MUDr. Johana Venerová z diabetologického centra Ústřední vojenské nemocnice v Praze a dodává, že v době pandemie proto doporučují diabetikům zaměřit se vedle všeobecných preventivních opatření i na to, aby měli glykémie co nejvyrovnanější.

„U pacientů s cukrovkou, kteří onemocní COVID19, se dá očekávat rozkolísání glykémií. Doporučujeme tedy časté samostatné měření glykémie (4-6x denně), dostatečný příjem neslazených tekutin a po konzultaci s ošetřujícím diabetologem upravit léčbu cukrovky tak, aby i v průběhu nemoci byla glykémie v cílovém rozmezí nejlépe 6-10 mmol/l,“ uzavírá MUDr. Venerová.

Praktické rady



Vyhlídky na zlepšení či vyléčení svých aktuálních nemocí a výrazné snížení rizika komplikovaného průběhu nákazy koronavirem zajistíme, když se aktivně a hned začneme starat o své zdraví. Jak na to?



1) Často se hýbejte, pokud možno na čerstvém vzduchu. Slunce vám dodá vitamin D, důležitý pro celkovou imunitu. Pořiďte si krokoměr a zkuste zvládnout denně 3000-6000 kroků.



2) Zredukujte svoji hmotnost. Pomoci vám k tomu můžou chytré knížky, obezitolog nebo výživový poradce, případně podpůrné facebookové skupiny nebo šikovné aplikace.



3) Výrazně omezte nebo zcela vynechejte ve stravě prozánětlivý jednoduchý cukr. A vyřaďte také všechny sladkosti a průmyslově upravené potraviny. Máte-li diabetes, spolupracujte s odborníky a snažte se držet hladinu glykemie v doporučených mezích.



4) Nekuřte, přehnaně nesolte a omezte alkohol. Všechny tyto tři „neřesti“ poškozují cévy a zhoršují váš zdravotní stav.



5) Vyhýbejte se stresu! Ten zvyšuje tlak, škodí cévám a srdci a ohrožuje vaše celkové zdraví. Změňte svůj život na klidnější, je-li to jen trochu možné.



6) Dostatečně spěte. To znamená ani málo, ani moc, tak akorát, což je zhruba 7 hodin denně. Večer dodržujte spánkovou hygienu, dvě hodiny před ulehnutím nejezte, necvičte, nedívejte se do mobilu nebo na monitor počítače a věnujte se klidnějším činnostem.



Když tohle všechno zvládnete, nejen, že se budete lépe cítit, zvedne se vám nálada i výkonnost a celkově posílíte své zdraví, ale také bude vaše tělo lépe připraveno na případnou druhou vlnu koronavirové nákazy.