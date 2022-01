V produkci se střídáme ve světovém prvenství s Tureckem, vypěstujeme cca třetinu veškerého máku. V roce 2008 jsme dokonce vyseli a sklidili víc máku než zbytek světa dohromady. V konzumaci nemáme vůbec konkurenci – průměrně každý našinec spotřebuje asi 430 gramů ročně.

S českou národní kuchyní je totiž mák úzce spjat. Na rozdíl od západoevropských států, kde ho povětšinou znají jen jako posypku na pečivu, my jím plníme buchty (když šel Honza do světa, maminka mu do ranečku dala buchty právě s mákem), záviny i koláče, sypeme jím hojně škubánky, bramborové šišky a nudle.

Pořádné množství padne na tradiční makovec… Otázka je, zda naši předci tušili, že je tak zdraví prospěšný, nebo jim prostě jen jednoduše chutnal a byl při ruce.

Sníží cholesterol i stres

„Mák se řadí mezi české superpotraviny. Obsahuje vysoké množství vápníku (1400 mg na 100 g), což je až 12krát více než kravské mléko. Můžeme ho tak zařadit mezi nejvýznamnější zdroje vápníku v prevenci osteoporózy a v podpoře správného vývoje kostí a zubů,“ potvrzuje výjimečné postavení modrých semínek Mgr. Zuzana Červenková Douchová, psycholožka a nutriční poradkyně.

Dodává, že tato olejnina také obsahuje kolem 50 % zdraví prospěšných tuků, 20 % bílkovin, vlákninu a minerály jako hořčík, fosfor, draslík a železo. „Mák pomáhá snižovat cholesterol, stres a podporuje kvalitu vlasů a pleti,“ odhaluje, s čím vším nám konzumace máku může pomoct.

Podle slov odbornice na výživu si ho klidně můžeme dopřávat každý den. „Množství vždy upravte individuálně. Stejně jako ostatní semínka a ořechy, i maková semena bychom měli konzumovat s ohledem na jejich vyšší kalorickou hodnotu a vyšší podíl tuků,“ nabádá k pečlivému sestavování jídelníčku s tím, že množství by nepřeháněla u pacientů s akutními zažívacími potížemi a nadváhou.

Kdo by ale určitě měl podle Zuzany Červenkové Douchové myslet na pravidelnou konzumaci mletého máku, jsou budoucí maminky, které potřebují dostatek vápníku pro sebe i miminko. Stejně tak děti, dospívající či dospělí, kteří nejedí mléčné výrobky. Malého rozumbradu, který se ošklíbá nad jogurtem, tvarohem či sklenicí mléka, prostě zkuste naučit na mák.

Nemusíme ho ostatně jíst jen jako součást sladkého pokrmu. „Mák konzumujte ideálně čerstvě namletý do ranních snídaňových kaší či smoothie nebo si z něj můžete udělat lahodné makové mléko,“ nabízí inspiraci Zuzana Červenková Douchová.

Buďte obezřetní při výběru

Ovšem, pozor, vše výše uvedené se týká máku pěstovaného pro potravinářské účely! Tyto odrůdy obsahují nízké hladiny morfinových alkaloidů a hlavním produktem je semeno. U technických máků pěstovaných pro farmaceutický průmysl je důležitá makovina neboli drť makovice s částí stonku, kde se nachází nejvíce morfinových alkaloidů.

Rozdíl v semenech je patrný: zatímco potravinářský mák je modrý, nasládlý a má příjemnou vůni, mák technický je nahnědlý, rezatý či šedivý, má dřevitou, hořkou až pálivou chuť a nevoní. Protože je ale levnější, bývá jím někdy „nastavován“ kvalitní mák. Pozor bychom si proto měli dát na výrazně nízkou cenu, označení jen dodavatelem a obzvlášť obezřetní bychom měli být u mletého máku, protože v něm se nekvalitní semínka lépe ukryjí.

Jistotu, že kupujeme špičkový český mák, nám dá označení Českou cechovní normou Český modrý mák (pro získání známky musí každý český pěstitel splnit přísné podmínky a jejich dodržení kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce) nebo evropským puncem kvality Chráněné zeměpisné označení, které Český modrý mák získal letos.

Zařadil se tak po bok Olomouckých tvarůžků, Hořických trubiček nebo Karlovarských oplatek. Na rozdíl od těchto produktů jde ale o celorepublikové označení, není vázáno jen na určité území. Stejně jako třeba francouzské víno nebo italské sýry.

Kvalitu českého máku potvrzuje i velký zájem o něj v zahraničí, hlavně v Rusku, Rakousku, Polsku, Slovensku a Německu. Do ciziny putuje 85 procent veškeré produkce.

Bát se nemusíme ani nákupu přímo od pěstitelů, kteří jsou uvedeni v Makové mapě na webových stránkách spolku Český modrý mák, jenž sdružuje pěstitele, zpracovatele i obchodníky s mákem. Funguje od loňského podzimu a jednoduše zde najdete nejbližšího nebo nejsympatičtějšího pěstitele.

Jedním z nich je rodinná Farma Markových ze Znojemska. Má dlouhou historii: nejstarší zmínka o ní pochází z roku 1628 a na tradici předků navázali v roce 1991 rodiče Jiřího Marka. Ten nyní podnik vede se svou ženou Marcelou a z původních 55 hektarů se firma rozrostla na 300 hektarů, kde pěstují dvanáct druhů plodin a chovají ovce.

Na otázku, proč upřednostňovat Český modrý mák před tím z dovozu, Jiří Marek vysvětluje: „Od dovezeného se odlišuje garancí chuťových a senzorických vlastností a nízkým obsahem morfinu. Na rozdíl od zahraničních dovozů, kde se často pěstují technické máky, které jsou naprosto nevhodné pro potravinářské účely kvůli chuťovým vlastnostem a vysokému obsahu morfinu.“

Lepší je mletý

Ačkoli najdeme recepty s použitím celého, nemletého máku – a nutno zdůraznit, že si jeho pojídáním nijak neublížíme – jeho „rozdrcení“ se vyplatí. Jak říká Jiří Marek, dosáhne se tak lepších chuťových vlastností díky uvolněnému oleji i využití obsažených vitaminů, minerálů a ostatních živin.

„Celá nemletá semena projdou zažívacím traktem bez většího efektu, proto je vhodnější konzumovat mák namletý, aby naše tělo vstřebalo všechny živiny,“ objasňuje i Zuzana Červenková Douchová.

Manželé Markovi doporučují použít mechanický mlýnek, který semínko rozmáčkne a rozetře, namísto mlýnku se sekacím nožem. Jeho pořízení se nám vyplatí – je lepší si čerstvě namlít vždy tolik máku, kolik potřebujeme. Namletý mák bychom neměli skladovat dlouho. Můžeme ho dát do mrazničky, kde vydrží i půl roku.

Ani celá semena nemůžeme mít doma roky. „Pozor na žluknutí a oxidaci, které mák podléhá, protože obsahuje tuky. Mák skladujte v chladu, suchu a ideálně v uzavřené sklenici,“ radí výživová odbornice. Použít můžeme i plátěné sáčky.

Někomu může vadit, že se mák „zasekává“ mezi zuby. Pro něj může představovat řešení makový olej. Manželé Markovi ho používají například k dochucení salátů. „Mák jinak konzumujeme průměrně dvakrát za měsíc ve formě mletého jako posyp tradičních sladkých jídel a moučníků,“ vyprávějí.

Jak se uvádí na webu spolku Český modrý mák: „Říká se, že Česká republika je známá díky pivu a chmelu. Ano, obě české komodity mají ve světě výborné jméno. Z hlediska zahraničního obchodu je ale mák až dvakrát významnější než chmel. Mák je naše modré zlato!“

Makové zajímavosti

■ Dějiny máku sahají až do starého Egypta. Jako kultovní rostlinu ho uctívali Sumerové již kolem roku 3000 před naším letopočtem, jeho léčivé účinky znali staří Řekové, Indové, Arabové i Číňané.



■ Nejstarší nález této olejniny na našem území je z pozdní doby bronzové (Ostrov u Stříbra, asi 800 let př. n. l.).



■ Největším producentem máku na světě je patrně Afghánistán – mák je tam ale pěstovaný ilegálně na opium nebo heroin. Není vhodný jako potravina.



■ Mák se v češtině objevuje v mnoha slovních spojeních, např. maková barva (šedomodrá), makový rozum (hloupý), není to ani takové, ani makové (nijaké), bylo tam chyb jako máku (hodně), má prázdnou makovici (je hloupý), ani za mák (když je něčeho velmi málo). A taky v pranostikách: Je-li na poli chrpa a mák, bude chleba jen tak tak. Když kvetou boby, je nouze o chleby, když kvete mák, již ne tak.



■ V mnoha zemích je pěstování máku zakázáno, někde i jeho konzumace.



■ I u nás musí být jeho pěstování na větších plochách schváleno úřady. Kontroluje se také množství sklizené makoviny a způsoby využití. Hlásit se musí rovněž jakýkoli dovoz do ČR.



■ Asi 3 až 4 procenta z celkových ploch osetých mákem v ČR představuje bílý mák. Naprostá většina je určena pro vývoz, u nás není příliš populární.



■ Odvar z okvětních lístků se v dávné minulosti používal proti dráždivému kašli.



■ Perfektně se doplňuje se švestkami i višněmi, povidly, skořicí a mandlemi.