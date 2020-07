Po tom, co jsme byli dva měsíce nuceni pobývat doma v karanténě, bude pobyt venku velmi populární. Slunce je sice pro člověka důležitým zdrojem vitaminu D, ale pokud neumíme sluneční paprsky správně zkrotit, stane se z prvních letních dnů v lepším případě bolestivá zkušenost, v horším si pak zaděláváme na trable s dohrou na klinice. Experimentovat s kůži se zkrátka nevyplácí.

Bílá a zdravá urozenost?

Krásné opálení nebylo vždy v módě. Před několika stoletími si totiž šlechta zakládala na bledé kůži, zatímco rolníci, kteří pracovali na polích, byli snědí. Časté slunění může u řady lidí mimo nebezpečí akutního spálení vést postupně i k chronickým poškozením, jako jsou stárnutí kůže a kožní rakovina. Počet případů kožních nádorů v Česku za posledních patnáct let narostl téměř o 90 procent.

Povalování na pláži letos asi příliš nehrozí, k „úrazu“ můžete ale přijít i na tuzemské dovolené. Opalování představuje nejintenzivnější podobu slunění a má podobné nežádoucí efekty jako bezuzdné smažení v soláriu. Pojem „zdravé opalování“ totiž neexistuje. Dávka slunečního UV záření se v praxi neměří a pochopitelně může mít kumulativní (celoživotní) nežádoucí účinek ve smyslu stárnutí a rakoviny kůže.

„Sluneční světlo má široké spektrum, obsahuje infračervenou (hřejivou) a ultrafialovou (škodlivou) část. Jde však o přirozené záření, které nás po generace provází celý život a na které, na rozdíl od solária, je kůže zvyklá. To však neznamená, že to musíme přehánět,“ říká docent Karel Ettler z Kliniky nemocí kožních a pohlavních při Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Jsou lidé, kteří spojují opálení se svou profesní kariérou – např. kulturisti, manekýnky, ti jsou v soláriích často. Měli by však počítat s tím, že ve vyšším věku se stanou pacienty kožních a chirurgických zařízení. „Někteří návštěvníci solárií dokonce trpí psychiatrickou poruchou, pro kterou se vžil název ‚tanorexie‘. Je jakousi obdobou anorexie a znamená chorobnou obavu ze zblednutí kůže, pokud každý den nenavštíví solárium. Pokud takové opalování zahájíte již v dětství, musíte téměř jistě počítat s kožní rakovinou ve vyšším věku. Proto řada států EU i po celém světě zavedla přísný zákaz návštěv solárií mladistvým do 18 let,“ dodává Ettler.

UVA, nebo UVB?

Jakékoliv aktivity venku, jako jsou sport či práce na zahradě, ale i obyčejná procházka, znamenají také opalování. Svou pokožku bychom měli chránit hlavně před nebezpečným UVB zářením, které stojí v pozadí vzniku rakoviny kůže. Proto je potřeba v návaznosti na svůj fototyp (individuální citlivost) správně nadávkovat sluneční paprsky a používat ochranné prostředky, mezi něž můžeme řadit jak ochranné krémy, tak i oděv či stín.

Řada z nás ještě žije v zažitém mýtu, že do našich podmínek bohatě stačí ochranný faktor SPF 8–20. To však v dnešní době už dávno neplatí. Zvláště lidé fototypu I a II (lidé se světlou kůží, rezavými nebo světlými vlasy) by v našich podnebních podmínkách měli používat přípravek s ochranným faktorem minimálně 25. Při sportu, nadměrném pocení a slunění se doporučuje sáhnout i po faktoru 30 nebo 50+. Riskovat a experimentovat s pokožkou se nevyplatí.

„Vyšší SPF faktor v krémech znamená vyšší ochranu proti UVB záření, tedy spálení. Nezapomínejme ale i na UVA záření, které je odpovědné za stárnutí pleti a první vrásky. Omezení jeho působení na kůži pomocí krémů je v boji proti stárnutí naprosto esenciální,“ upozorňuje na zužování problematiky docentka Monika Arenbergerová z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Obecně platí, že vyšší faktor chrání naši pokožku lépe než faktory nižší. Výše ochranného faktoru vlastně znamená délku prodloužení bezpečného pobytu na slunci a také vyšší obsah UV filtru.

Vitaminové paprsky

Je známo, že UVB část (právě ta, která způsobuje největší poškození kůže, ale také nejrychlejší a nejúčinnější pigmentaci) je nutná pro tvorbu prekurzoru vitaminu D v kůži, který má řadu velmi příznivých účinků na naše zdraví, nejen na kosti. „Dokonce se proklamuje slogan, že ‚Opalování je nejúčinnější a nejlevnější způsob, jak získat vitamin D‘. Ano, je to pravda, ale s výhradou, že nám hrozí právě nežádoucí účinky přílišné expozice. Vitamin D se totiž dá získat i stravou,“ uvádí Ettler.

Účinky „vitaminových paprsků” na lidské zdraví jsou velmi široké. „Pobyt na sluníčku přináší relaxaci, dobrou náladu díky endorfinům, které se mohou zvýšeně uvolňovat. Přirozené sluneční záření startuje v kůži syntézu vitaminu D, který je nezbytně nutný pro kostní zdraví, ale v poslední době se spekuluje i o jeho vlivu na prevenci autoimunitních chorob či nádorů,“ říká Arenbergerová.

Vitamin D reguluje hladiny vápníku a fosforu v krvi, má příznivý vliv na funkci a výkon srdečního svalu i kosterních svalů, prevenci a průběh diabetu II. typu, průběh léčby některých nádorových onemocnění, hypertenzi, prevenci autoimunitních chorob. „Je prokázáno, že nízká hladina tohoto vitaminu v krvi je spojena se zvýšeným rizikem virových a bakteriálních respiračních onemocnění, výskytu astmatu i tuberkulózy. Vitamin D má zásadní roli v mechanismu spouštění obrany organismu a stimulaci imunitní odpovědi,“ doplňuje lékař Petr Podroužek, odborný ředitel EUC Laboratoří.

Stále proto roste okruh odborníků, kteří připisují zimní a jarní infekce způsobené viry a bakteriemi oslabení funkce imunitního systému právě nedostatkem vitaminu D, jehož zásoby vytvořené v letních slunných dnech se již vyčerpaly a nebyly adekvátně doplněny přísunem vitaminu ze stravy či z vitaminových přípravků. Vitamin D „ze slunce“ lze v našich českých podmínkách získat jen po část roku. Údaje Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ukazují, že pouze procento Čechů je ho schopno doplnit stravou (např. mořské ryby a výrobky z nich, vaječný žloutek, mléko, tvaroh, sýry). Optimální hodnoty vitaminu D mělo dokonce jen 14 procent testovaných dětí.

Na slunce postupně

Rozlišujeme šest typů kůže a každý z nich má jinou citlivost na UV záření. Nejcitlivější je typ kůže I a nejméně citlivý typ kůže VI. Světlé typy kůže by měly vystavit kůži slunečnímu záření nejprve na krátký čas a postupně dobu pobytu na slunci prodlužovat.

Nejvíce chyb se dělá při dovolených na silném intenzivním slunci u moře. Lidé, kteří celý rok pracují a žijí v uzavřených prostorách bez přístupu přirozeného slunečního záření, mají pochopitelně obrovský deficit sluníčka a ten se snaží co nejrychleji na dovolené dohnat. To ale není dobře! Protože v takovém případě je vysoké riziko silného spálení kůže. A to, jak už víme, je to nejhorší, co kůži můžeme udělat. Kůže by se měla správně vystavovat slunečnímu záření pouze na takovou dobu, po kterou je schopná se chránit sama, a poté ji chránit jinými prostředky, buď vyhledat stín, obléci se, či použít kvalitní krém s UV ochranou.

Například kůže typu II, která je citlivá na UV záření a snadno se spálí. Při vystavení intenzivnímu slunečnímu záření se dokáže sama ochránit po dobu 10–20 minut. Nejlepším řešením je jet na dovolenou a mít už kůži adaptovanou na UV záření postupným opalováním venku na sluníčku nebo pravidelnými návštěvami solária.

Umělé slunce

Někteří lidé touží po výrazném opálení i v zimě. Zavítají tak do solária. Řada certifikátů kvality je ubezpečuje, že solárium, kam jdou se svou holou kůží, odpovídá zdravotním standardům Evropské unie. Přísné normy, které solária musí splňovat, těmto chtivcům umělých paprsků zaručují minimální riziko spálení a poškození kůže. „Návštěvy solária považuji za zbytečné. Škodí prakticky stejně jako opalování na sluníčku a jeho pravidelné používání vede nejenom k předčasnému stárnutí kůže, ale vyvolává i pigmentové skvrny a kožní nádory, včetně toho nejnebezpečnějšího – melanomu,“ uvádí Arenbergerová.

Je dobré si říct, že celoročně opálenou kůži si bezpečně zajistit zkrátka nemůžeme. „Je přirozené, že v naší zeměpisné šířce kůže v zimě vybledne. A také se sníží hladina vitaminu D. Správná míra slunce je to nejdůležitější,“ dodává Ettler.