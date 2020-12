Jeden z posledních případů v těchto dnech uzavřel Okresní soud v Ostravě. Řešil incident mezi dvěma motoristy, jenž se odehrál letos v květnu na sídlišti v Ostravě-Hrabůvce.

Řidič osobního vozu měl blíže nespecifikované výhrady k řidiči sedícímu za volantem nákladního zásobovacího automobilu. Směrem k jeho kabině začal hrozit železným páčidlem.

Muž z náklaďáku si to nenechal líbit. Vystoupil a vytáhl plynovou pistoli, kterou před zraky vyděšeného protivníka natáhl. Souboj sice vyhrál, vítězství ho ale přišlo draho. Ocitl se totiž v roli obžalovaného. Okresní soud mu nyní vyměřil peněžitý trest ve výši patnáct tisíc korun.

Agresivní cyklista dostal tři roky s podmínkou

Okresní soud v Ostravě letos řešil i jiný silniční případ, ve kterém figuroval agresivní cyklista. Ten si vloni v Ostravě vyšlápl na řidičku osobního vozu. „Kličkoval na kole po vozovce. Pak pedálem narazil do obrubníku, málem spadl. Zatroubila jsem, aby si uvědomil, že za ním někdo jede,“ uvedla žena.

Cyklista v křižovatce kolo odstavil a vydal se k autu. „Ty krávo, co na mě troubíš? Nejsi p…?“ rozčiloval se. Pak se začal dobývat do auta. „Zamkla jsem. Když zjistil, že dveře neotevře, praštil do zrcátka, rozbil čelní sklo, vytrhl i stěrač,“ dodala řidička.

Vše zachytily kamery v křižovatce. Muže se však dlouho nepodařilo odhalit. Usvědčit ho pomohla až exmanželka, která jej poznala. Muž skončil před soudem, kde ale popřel, že by byl na záběrech.

„Rozhodně to nejsem já,“ prohlásil po zahájení jednání, jehož se zúčastnil bez právního zástupce. Názor nezměnil ani poté, co jej identifikovala řidička. Při odročeném hlavním líčení, ke kterému již dorazil s obhájkyní, nečekaně otočil.

„Byl jsem to já. Omlouvám se. V té době se mi rozpadlo manželství, přišel jsem o rodinu,“ vysvětloval muž.

Soud mu vyměřil tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební lhůtu pěti let. V trestu zohlednil i předchozí odsouzení za týrání manželky. Musí také zaplatit deset tisíc korun.