Policisté z obvodního oddělení Bohumín prověřují dvě krádeže vloupáním do uzamčeného chladicího boxu, který je umístěn před prodejním kioskem v areálu Hobbyparku v Parku Petra Bezruče v Bohumíně, poblíž zimního stadionu. Říjen 2023. | Video: se svolením PČR

Ke skutkům došlo dne 13. října od 19 hodin do 10 hodin následujícího dne. Ke druhému pak od 20 hodin dne 28. října do 10.10 hodin dne následného. Neznámý pachatel vnikl do uzamčeného areálu a vypáčil zámek dveří boxu. Odcizil v součtu desítky 0,5 litrových nápojů v PET lahvích různých značek. Škoda přesahuje deset tisíc korun," řekla Deníku k případu z Bohumína policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Policisté obvodního oddělení Bohumín oba případy prověřují jako trestný čin krádeže spáchaný vloupáním. Pro dosažení účelu trestního řízení se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc při ztotožnění tří osob, které by mohly svým svědectvím přispět k objasnění případů.

"Kamery zachytily příchod tří osob od ulice Koperníkova a jejich odchod k téže ulici. Všichni měli tmavé oblečení. Jedna osoba, malého vzrůstu, měla na zádech černý batoh s velkým bílým logem Adidas ve tvaru trojlístku. Druhá měla oblečeny černé tepláky s bílými lemy nad kotníky a z čelní strany s bílým hrubým pruhem. Třetí měla oblečenu zimní bundu s kapucí s kožešinovým lemem a na zádech červený batoh," popisuje mluvčí policie.

"Žádáme veřejnost, pokud kdokoliv pozná osoby, nebo kdo by mohl uvést jakoukoliv informaci k samotným krádežím, ať kontaktuje policisty na bezplatné policejní lince 158 nebo přímo na obvodní oddělení Bohumín, telefon 974 754 701. Informace je možné sdělit také na nejbližší policejní služebně. Děkuji za zveřejnění a občanům za pomoc," dodala policejní mluvčí.