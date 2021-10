Šofér uvedl, že nemá doklady, hlídku objel a šlápl na plyn. Strážníci auto dostihli zhruba po třech kilometrech, u soutoku Odry s Olší. Na místo byla mezitím přivolána hlídka obvodního oddělení, současně na místo byl povolán služební pes a kriminalistický technik.

"Ve vozidle cestovali dva muži, kteří po zastavení utekli a snažili se ukrýt v porostech kolem cyklostezky podél řeky. Záhy byl spolujezdec strážníky městské policie vypátrán v blízkém křoví. O chvíli později byl i druhý muž, řidič vozidla, vypátrán. Oba byli zadrženi a převezeni na obvodní oddělení," popsala mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Řidiči vozidla (29) při útěku také nepomohlo, že odhodil tašky s různými věcmi, které byly následně dohledány a zajištěny.

Zdroj: Policie ČR"Domníváme se, že vše, co bylo nalezeno nejenom poblíž vozidla, ale i uvnitř může být v přímé souvislosti s nelegální výrobou omamných a psychotropních látek a jedů. Po procesních úkonech bylo komisařem služby kriminální policie a vyšetřování zahájeno trestní řízení a 29letý důvodně podezřelý byl obviněn ze spáchání přípravy zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Mimo jiné obviněný muž, který byl v minulosti již 9krát soudně trestán, v roce 2018 byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za spáchání stejného trestného činu," uvedla dále mluvčí.

Do soudního projednání obviněný setrvá ve vazební věznici. Soudní senát vyhověl návrhu a muž byl vzat do vazby. V současnosti je ohrožen trestem odnětím svobody na dvě léta až deset let.

"Co se týče bezohledné a nebezpečné jízdy městem či neuposlechnutí výzev k zastavení bude řešeno odděleně podle přestupkového zákona. Taktéž policisté budou řešit i řidičem odmítnuté orientační zkoušky," komentovala celou událost na závěr Zlatuše Viačková.