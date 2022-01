Incident začal už na parkovišti. Po prvních ranách pěstí přímo do obličeje se oběť před dalším násilím pokusila utéct do bezpečí prodejny. V supermarketu plném svědků a bezpečnostních kamer však útočník svou oběť dostihl. Násilník pětatřicetiletého muže povalil na zem a vytřel s vím podlahu v prostoru kolem pokladen.

„V těchto dnech se policisté z bruntálského Obvodního oddělení intenzivně zabývají případem, ke kterému došlo 9. ledna třicet minut po sedmnácté hodině na parkovišti a následně v prostorách supermarketu na ulici Ruské v Bruntále. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následně prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době, za přítomnosti dalších osob, doposud neznámý muž bezdůvodně fyzicky napadl pětatřicetiletého místního muže, a to dvěma ranami sevřenou pěstí do obličejové části hlavy. Jakmile se poté napadený schoval do prodejních prostor dané provozovny, tak jej pachatel protiprávního jednání doběhl, povalil jej na zem, za oblečení jej tahal okolo pokladní zóny supermarketu. Poté z místa činu utekl neznámo kam,“ popsal incident policejní mluvčí René Černohorský.

Ke zranění s nutností lékařského ošetření naštěstí nedošlo. Při incidentu nevznikla ani žádná hmotná škoda na majetku. Přesto policie hledá svědky a hledá násilníka. „Policie v celé záležitosti se zjišťuje, zda byla naplněna skutková podstata přečinu výtržnictví. Kdo a proč je oním neznámým agresorem. Jakékoli pozitivní informace k dané věci, které by vedly k objasnění tohoto skutku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651,“ uzavřel policejní mluvčí.