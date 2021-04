Všemu údajně předcházely dlouhodobé rodinné spory. Podle svědků se spolu často hádali, matka se vůči synovi, jenž má ještě bratra, prý chovala nesnesitelně, hrála si na „nóbl dámu“ a do všeho mu muvila.

„Prý mu dělala v životě docela peklo, rozmlouvala mu každou holku a měla na něj vysoké nároky, tak mu už asi hráblo,“ citovala například jednoho svědka televize Polar.

Mluvčí policie Pavla Jiroušková násilný trestný čin v Kuníně, při kterém došlo k úmrtí ženy, potvrdila, v souvislosti s tím policisté zadrželi jednu osobu.

„Kriminalisté prověřují násilný trestný čin, při kterém dnes došlo k úmrtí ženy v domě na Novojičínsku. V této souvislosti byla zadržena jedna osoba a krajští kriminalisté nyní provádí procesní úkony, ohledání místa činu a zajišťují stopy, které budou vyhodnocovat,“ uvedla mluvčí policie.

Podle informací Deníku se jedná o IT inženýra J. D. a žena (73 let) měla být rukama svého syna zavražděna opravdu hrůzným způsobem, a sice mačetou. Tato skutečnost ale ještě není potvrzena. Zadrženého muže pak na ošetření do nemocnice doprovodila ozbrojená policejní eskorta.