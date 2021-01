Oba ve čtvrtek stanuli před senátem Krajského soudu v Ostravě, kde se zodpovídají z pokusu o vraždu. Vloni v lednu brutálním způsobem v Bocanovicích na Frýdecko-Místecku napadli čtyřicetiletého muže v zahradní chatce, v níž bydlel. Mladíci u něj krátkou dobu pobývali.

„Pozvala je dívka, která tam se mnou bydlela. Je to známá a neměla se synem kde bydlet. Tak jsem jí chtěl pomoci. Pak za ní přišli na návštěvu ti muži. O prvním jsem věděl, o druhém ne. Chtěl jsem, aby odešli. Měl jsem strach, že mě okradou,“ vzpomínal muž.

Zákeřný útok

Po krátké hádce ho napadli. Nečekaně a zákeřně. „Stál jsem venku a kouřil cigaretu. Skočili na mě a srazili mě k zemi. Pak mi do očí nastříkali slzný plyn. Nic jsem neviděl,“ uvedl muž.

Vzápětí dostal ránu lopatou do hlavy, následovalo bodání nožem do hrudi a kopání do celého těla. Z posledních sil se vrátil zpět do chatky, kde zůstal bezvládně ležet. Útočníci jej nechali napospas osudu. Ukradli různé věci a zmizeli.

Drama se odehrálo vloni 19. ledna kolem dvacáté hodiny. Zraněný, vyčerpaný a dezorientovaný muž si až kolem páté hodiny ranní mobilním telefonem přivolal pomoc. Léčil se téměř rok a následky si nese dodnes. I proto jeho zmocněnec požadoval po násilnících odškodné přes 570 tisíc korun.

Dohoda

Bratři se u krajského soudu zodpovídají z pokusu o vraždu. Hrozí jim deset až osmnáct let vězení. K útoku se přiznali a prostřednictvím svých obhájců ve čtvrtek projevili ochotu uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu.

„Můj klient doznává trestnou činnost, která je mu kladena za vinu. Veškerá skutková zjištění prohlašuje za nesporná a nemá proti nim žádné námitky. Má jen námitky ve vztahu k uplatňované škodě,“ prohlásil jeden z advokátů.

Soud nakonec umožnil všem zúčastněným jednat za zavřenými dveřmi o dohodě. Strany nakonec dospěly k dohodě, kterou v písemné formě předloží v pátek soudu.

Podle zjištění Deníku by bratři měli dostat sedm a jedenáct a půl roku. Přísnější trest se týká staršího z dvojice, který byl v útoku aktivnější a má bohatší kriminální minulost. K dohodě se dospělo i co do výše škody. Ta byla údajně upravena na 470 tisíc korun.

Soud v pátek rozhodne, zda dohodu schválí, nebo odmítne. Při druhé variantě by se konalo klasické hlavní líčení.