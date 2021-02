/FOTO, VIDEO/ Husarský kousek se povedl ostravským celníkům ze Sekce pátrání Generálního ředitelství cel. Poprvé v historii zajistili tři čtvrtě milionu korun ve virtuální měně Ethereum, dokázali také překazit drogové obchody na sítí Darknet. O případu ve středu informovala Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel.

Obchod s drogami byl překažen. | Foto: Celní správa

Ochránci zákona odhalili skupinu sedmi osob z Karvinska ve věku od 24 do 28 let, která nejméně od roku 2015 do současné doby nakupovala prostřednictvím sítí Darknet drogy a látky s hormonálním účinkem. Následně si je nechávala zasílat do České republiky.