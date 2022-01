Vše na téma Devadesátky v MS kraji najdete zde

Na místě zemřely dvě pracovnice úklidové služby, třetí utrpěla těžká zranění. Dlouho nebylo jisté, zda ji lékaři nebudou muset amputovat nohu. K explozi došlo v budově kožního oddělení. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného systému.

Policisté pracovali s několika verzemi, včetně teroristického útoku. A o něj možná opravdu šlo. Nesměřoval však vůči nemocnici. Obětí mohli být ostravští Romové. To se ale nikdy nepotvrdilo a případ zůstává do dnešních dnů neobjasněný.

Vše začalo na trolejbusové zastávce v Ostravě-Hrušově, kde ležela bezprizorní igelitová taška. Na první pohled bylo zřejmé, že je v ní pivní flaška a rohlíky. Bohužel, uvnitř se nacházel i odjištěný obranný granát jugoslávské výroby. Stejný typ se v té době používal při bojích na Balkáně. Policisté později u zastávky našli odhozenou pojistku.

Žena tašku vzala a odjela s ní do práce. Zabalený granát později z igelitky vypadl, možná s ním manipulovala samotná uklízečka. Následovala exploze.

Kovová dvířka

Kromě nálezkyně tašky zemřela i jedna z jejích kolegyň. Druhou zachránila kovová dvířka šatní skříně. Utrpěla však těžká poranění.

Kriminalisté nevylučují, že vzhledem k lokalitě, kdy se taška nacházela, mohl mít útok rasistický motiv. Žije zde totiž početná romská komunita. A pivo v igelitce mělo být lákadlem pro odnesení domů.

Je však možné, že cílem bylo zabít co největší množství lidí bez ohledu na etnickou příslušnost. Pokud by si někdo začal obsah tašky prohlížet v plném trolejbuse, po explozi granátu by následky byly nedozírné.