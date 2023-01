Matky ubližující dětem. Tragédie z Krkonoš měla obdobu i v MS kraji. Několikrát

„V nestřeženém okamžiku je zezadu chytil a osahával na intimních místech. Přepadené ženy pokaždé začaly na muže křičet,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že jedna z nich se útočníkovi postavila a od plic mu řekla, co si o něm myslí. Muž později při výslechu uvedl, že ze strachu, že by mohla dělat nějaký bojový sport, raději utekl. Zadržet se jej podařilo nedlouho po jeho posledním útoku v Ostravě-Porubě, který se odehrál minulý týden.

Poprvé udeřil koncem listopadu. Policistům po zadržení řekl, že do Ostravy dojížděl z Karvinska za prací. Když mu skončila směna, začal se dívat po dívkách a ženách…

„Obviněný muž s kriminalisty spolupracoval a ke skutkům se doznal. Uvedl, že se několikrát jen potuloval po Ostravě a pozoroval ženy a jejich pozadí. Dále uvedl, že ho tíží svědomí a tím, že se dozná, se mu alespoň uleví,“ dodala Michalíková. Soud na muže uvalil vazbu.

Podle policistů je nezbytné, aby přepadené oběti co nejdříve zavolaly na tísňovou linku 158. „Víme, že se jedná o velmi stresovou situaci, přesto doporučujeme učinit okamžité oznámení na tísňovou linku 158, co nejlépe popsat pachatele a vyčkat na místě do příjezdu policejních hlídek,“ řekla Michalíková.

Během krátké doby jde již o druhý případ, kdy se díky oznámení obětí podařilo dopadnout sexuálního násilníka. V závěru minulého roku skončil v rukou ostravských ochránců zákona osmadvacetiletý muž z Novojičínska. Do moravskoslezské metropole jezdil kvůli anonymnímu prostředí. Dělalo mu dobře, když mohl ženám ubližovat a mít nad nimi převahu. Obětí bylo nejméně devět, všechny se mu naštěstí ubránily. Při útocích si počínal velmi agresivně. Dopadnout se jej podařilo i díky tomu, že ho jedna z žen kousla do ruky tak silně, až mu tekla krev. Při své poslední výpravě do Ostravy v rozmezí několika desítek minut přepadl hned tři ženy. Všechny zavolaly na linku 158.