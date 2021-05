Krátce po teroristickém útoku na mešity na Novém Zélandu v březnu 2019, při kterém zahynulo jedenapadesát lidí, vložil do internetové diskuse příspěvek. V něm uvedl: „Do každej mešity granát!“ Tato věta stačila k tomu, aby se o něj, stejně jako o další podobné diskutéry, začala zajímat policie.

„Je mi to líto, udělal jsem hloupost. Nevím, co mě to napadlo. Bylo to v nějakém hnutí. Je mi líto obětí. Nejsem žádný rasista. Udělal jsem to a budu za to potrestán,“ prohlásil obžalovaný, který požádal státního zástupce o sjednání dohody o vině a trestu.

Muži hrozilo pět až patnáct let žaláře. Již před zahájením hlavního líčení ale státní zástupce Michal Król uvedl, že pro obžalovaného nehodlá žádat nepodmíněný trest.

Dohoda

Výsledkem dohody o vině a trestu byl tříletý podmíněný trest, se kterým krajský soud vyjádřil souhlas. Zkušební lhůta byla stanovena na dva roky. Přestože Milan L. bydlí v Chrudimi, hlavní líčení probíhalo v Ostravě. Dozorováním bylo pověřeno Krajské státní zastupitelství v Ostravě, které žalobu podalo k ostravskému soudu. Svou roli sehrála skutečnost, že k činu došlo v internetovém prostředí. „Je to případ, kdy bylo možno vybrat více možných místně příslušných soudů k podání obžaloby,“ vysvětlila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Veronika Ralevská.

Střelba

K teroristickému útoku došlo 15. března předloňského roku ve městě Christchurch na Novém Zélandu. Pravicový extremista (28 let) z Austrálie zaútočil na dvě mešity. Při střelbě zemřelo jedenapadesát mužů, žen i dětí, dalších čtyřicet lidí utrpělo zranění. Muž si vše nahrával a živě vysílal na sociálních sítích. Soud mu vyměřil doživotní trest.

K tragédii se na sociálních sítích vyjadřovala řada lidí. Někteří čin podporovali. O schvalování teroristického útoku na Novém Zélandu se naposledy mluvilo minulý týden, kdy Vrchní soud v Olomouci výrazným způsobem upravil jeden z rozsudků. K šesti rokům vězení byl původně odsouzen dvaadvacetiletý mladík ze Znojma. Odvolací vrchní soud mu ale trest snížil, a to na tříletou podmínku se čtyřletou zkušební lhůtou. Podle senátu byl šestiletý rozsudek nepřiměřeně přísný. Podobné podmíněné verdikty za schvalování masakru na Novém Zélandu padly i u jiných soudů napříč Českou republikou.

Je třeba změna

Také ostravský krajský zástupce Michal Król se domnívá, že v těchto případech by nepodmíněné tresty byly nepřiměřeně přísné. Jak uvedl, pokud někdo schválí vraždu, hrozí mu maximálně rok vězení. „Pokud schválíte čin, který je kvalifikován jako teroristický, hrozí vám až patnáct let. Domnívám se, že by se nad tím měl někdo zamyslet,“ řekl Król, jenž poukázal i na to, že člověku, jenž začne shánět bojovníky, hrozí menší trest než tomu, který následný teroristický čin schválí.

Verdikt ostravského soudu je pravomocný.