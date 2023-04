Dennis bude tento týden v rámci odvolacího řízení bojovat o změnu desetiletého trestu, který mu vloni vyměřil Krajský soud v Ostravě. Spolu s ním byl ke třinácti rokům vězení odsouzen i jeho známý, drogový dealer Jan T. (36 let). Podle verdiktu ostravského soudu podali mladíkovi smrtící drogovou směs, po jejímž vypití Sebastian zemřel. Oběma hrozilo deset až osmnáct let. Deník o případu podrobně informoval.

Premiant

Dennisova babička si je vědoma toho, že její vnuk porušil zákon, je však přesvědčena, že není za smrt mladíka zodpovědný. „Nevyviňuji svého vnuka, neměl tam co dělat a už vůbec neměl zkoušet žádnou drogu,“ dodala. Jak zdůraznila, sama je zásadně proti užívání drog a psychotropních látek. „Ani ve snu by mne nenapadlo, že jednou budu v pozici babičky, jejíž vnuk dostane kvůli drogám deset let vězení. Prosím nesuďte, protože nikdy nevíte, kdy se ve stejné pozici jako jsem teď já, neocitnete vy sami,“ vzkázala.

Současně přidala doporučení: „Dávejte na své děti a vnoučata pozor. Nikdy nevíte, s kým se stýkají, co dělají a podnikají ve volném čase. Vnuk byl premiantem školy, měl maturovat, chystal se na vysokou školu,“ uvedla paní Ludmila s tím, že Dennis má kromě českého i americké občanství. „Protože má dvojí občanství, létal si do USA vydělávat na živobytí a studium,“ dodala.

Verdikt

Když vloni u ostravského krajského soudu slyšela verdikt nad vnukem, málem se zhroutila. „Tehdy pro mě zhaslo slunce. Uvědomuji si, kolik je mi let, jak moc jsem nemocná. A hlavně to, že se návratu svého vnuka z vězení už nemusím dožít. Jsem psychicky i fyzicky totálně na samém dně. Nevím, jestli se ještě dokážu z toho dna odrazit, je mi hrozně,“ řekla Deníku.

Osudného dne jel Dennis K. s kamarády na koncert ve Stodolní ulici v Ostravě. Druhý den se při ranním návratu zastavili v restauraci U Lenina, kde chtěli celonoční „tah“ ukončit. Později přišli i další lidé, mezi kterými byl i Sebastian. Dennis K. k tomu u soudu uvedl: „Řekli nám, že si už dali alkohol v baru, kde hlídali jako ochranka, a že měli i drogy.“ V té chvíli byl Sebastian údajně zcela v pořádku. „Hráli jsme stolní hru, pak biliard. Svěřil se mi, že je nešťastný, že mu v posledním týdnu zemřel pes, že se rozešel s přítelkyní a vyhodili ho z práce,“ dodal. U Lenina skupina pila alkohol, později se domluvili, že si dají na povzbuzení drogy. Na jejich zajištění se podílel Jan T. a další muž, který však v případu vystupoval pouze jako svědek.

Smrtící koktejl

Droga byla ve formě sypané směsi. Dennis K. z ní podle soudu udělal čaj. Někteří z přítomných ho vzápětí zkusili. Dennis K. uvedl, že byl hořký a nedal se pít. V hrnku nakonec zůstalo asi 350 ml. Sebastian vše vypil. „Zeptali jsme se ho, zda je normální. Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Nečekal jsem, že to vypije na ex. Myslel jsem, že ho jen ochutná,“ hájil se Dennis K.

Když se Sebastianovi udělalo zle, chtěl zavolat záchranku, to mu ale Jan T. údajně zakázal s tím, že se z toho mladík určitě nějak sám dostane. Nakonec Dennis K. přece jen záchranáře kontaktoval. Sebastian přesto zemřel. „Nevím, proč to celé vypil. Možná chtěl zafrajeřit, nebo chtěl na půl dne vypnout a odvázat se kvůli problémům, které měl. Dobře ale věděl, co dělá. Měl zkušenosti s drogami,“ uzavřel Dennis K.

Obhajoba navrhovala, aby soud oba obžalované zprostil viny. Neuspěla. Své argumenty hodlá přednést i v rámci odvolacího řízení, které se u Vrchního soudu v Olomouci bude konat ve středu. „Je mi moc líto smrti mladého člověka. Můj vnuk si ponese jeho smrt celým svým životem. Byli kamarádi. Přestože jsem Sebastiana neznala, není dne, kdy bych na něj nemyslela,“ uzavřela paní Ludmila.