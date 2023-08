Strážníci v Havířově se rozhodně nenudí. V posledních dnech řešili krádež elektrokolběžky, která skončila krvavým zraněním, jiné ženě ukradli mladíci na ulici peněženku. Další případ se týká agresivního klienta služby Bolt, který skončil napadením řidičky.

Rvačku několika osob oznámil na telefon Městské policie Havířov anonym. Strážníci pak vyjeli na místo. "Hlídka zjistila skupinu osob, mezi nimi se nacházel jeden mladistvý krvavě zraněný v obličeji," uvádí pro Deník ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras.

Zraněný mladík pak uvedl, že do něj jiný mladík, ročník narození 2005, strčil, vyškubl mu elektrokoloběžku a odjel pryč. "Poté co ho následně dostihl a dožadoval se vrácení koloběžky ho dotyčný udeřil pěstí do obličeje a utekl z místa pryč. Po kontrole koloběžky mladistvý zjistil, že mu v tašce, kterou měl na řídítkách chybí mobilní telefon," řekl Deníku dále ředitel havířovských strážníků.

Strážníci pak provedli kontrolu okolí a v ulici Jarošova spatřili muže odpovídajícího popisu pachatele a zadrželi jej. "Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu loupeže byla na místo přivolána PČR, která si událost i s pachatelem na místě převzala k dalšímu šetření," popsal ředitel strážníků.

Řidičku Boltu napadl muž pěstí do obličeje

Řidička společnosti Bolt kontaktovala v Hřbitovní ulici v Havířově-Šumbarku hlídku strážníků. "Uvedla, že byla fyzicky napadena klientem pěstí do obličeje a paže," uvedl ředitel Městské policie v Havířově Bohumil Muras.

"Žena dále sdělila, že vezla klienty ženu a muže ze Stonavy na Karvinsku do Havířova, kdy se dotyční začali mezi sebou hádat a muž začal být agresivní. Jelikož se jeho chování stupňovalo, řidička zastavila a vyzvala muže k vystoupení z vozidla. Protože na její výzvy nereagoval, vystoupila z vozidla, otevřela dveře kde seděl muž, uchopila ho za paži a vytáhla z vozidla. Zde muži vysvětlila, že s ním již nebude v jízdě pokračovat a muž ji začal fyzicky napadat. Z obavy o své zdraví vytáhla řidička z kapsy slzotvorný prostředek a nastříkala ho na muže. To v něm vyvolalo ještě větší agresi a následně ji udeřil do obličeje a paže," popsal dále ředitel havířovských strážníků.

Řidičce se pak podařilo muže odstrčit a rychle nasedla do vozidla a odjela i s klientkou pryč. "Strážníci ženě nabídli pomoc přivoláním RZS, což odmítla. Klientka poskytla údaje o pachateli a událost bude oznámena správnímu orgánu Magistrátu města Havířov," doplnil k případu ředitel městské policie.

Další případ řešili strážníci ve dvorové části náměstí Republiky v Havířově-Městě. "Hlídku oslovila mladá žena s tím, že byla okradena. Uvedla, že byla oslovena dvěma mladíky, kdy následně jeden z nich jí vzal peněženku, kterou držela a utekli směrem k ulici V Parku," sdělil ředitel havířovské městské policie.

Popis pachatelů byl předán hlídkám městské policie, které prováděly kontrolu v dané oblasti. "Následně strážníci na Hlavní třídě, Havířov-Město kontaktovali dva mladíky odpovídající popisu. Poté oznamovatelka potvrdila, že se jedná o pachatele. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si událost i s pachateli převzala k dalšímu řešení," doplnil ředitel strážníků.