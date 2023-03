Divoký Havířov. Zbil nezletilce a ukradl jim koloběžku a peníze, jinde zase kopli jedoucímu cyklistovi do kola a nastala rvačka, která skončila zraněním. Vše řešila tamní městská policie.

Okolí havířovského vlakového nádraží, ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Bylo před šestou ranní, když havířovští strážníci vyráželi řešit první z případů. "Vyslaná hlídka městské policie na místě zjistila, že neznámý pachatel v ulici Železničářů před halou Českých drah za použití násilí zcizil dvěma nezletilým osobám finanční hotovost a koloběžku v hodnotě 15 tisíc korun a následně se dal na útěk," uvádí k případu, který se odehrál 12. března, vrchní policejní rada Havířova Bohuslav Muras.

Strážníci pak pachatele našli poměrně záhy, v ulici U Jeslí na Šumbarku. Tam ho zadrželi a případ předali policii. Mezitím pomohli i okradeným mladíkům. "Jelikož měli mladiství viditelné hematomy v obličeji a jeden z nich si stěžoval na bolesti v oblasti žeber, dostavil se na místo rodinný zástupce poškozených a uvedl, že si zajistí ošetření v Nemocnici Havířov," doplnil k případu vrchní policejní rada Havířova.

Strážníci pak ve městě řešili také napadení cyklisty a následnou rvačku. Stalo se před půl druhou ranní. "Dispečer městské policie uviděl přes kamerový dohlížecí systém v blízkosti jedné z provozoven na Dlouhé třídě, Havířov-Město, skupinu osob, kdy jedna z této skupiny osob napadla projíždějícího cyklistu a to tak, že mu kopla do kola. Napadený muž se zastavil a agresor jej opakovaně udeřil pěstí do obličeje, poté se skupinka mezi sebou začala prát a jeden z účastníků upadl hlavou na zem a zůstal ležet," popisuje k případu z 18. března vrchní policejní rada Havířova Bohuslav Muras.

"Přes kamerový systém viděli strážníci podezřelé osoby, jak utíkají směrem k OD Elán, kde byly následně hlídkami městské policie a Policie České republiky zadrženy. Strážníci poškozenému poskytli první pomoc a na místo přivolali sanitu RZS, která si následně zraněného převezla k dalšímu vyšetření do Nemocnice Havířov. Celá událost, včetně pachatelů, byla předána PČR k dalšímu šetření," doplnil.