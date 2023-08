Lupič, který začátek letošního roku přepadl v Havířově dvě sázkové kanceláře skončil v rukou policistů. Ti jej dopadli minulý týden. Sedmadvacetiletý muž se k činům a údajně všeho lituje.

Jak při výsleších řekl policistům, k přepadením sázkových kanceláří v Havířově na Karvinsku ho dohnala jeho špatná finanční situace.

Poprvé loupil v začátkem ledna, podruhé koncem února. V obou případech těsně před koncem otevírací doby vstoupil do provozoven maskovaný muž se zbraní v ruce a vyžadoval vydání peněz, což obsluha v obavě o svůj život učinila a peníze mu odevzdala.

Poté muž z provozoven spěšně odešel. Jak se při vyšetřování zjistilo, pachatel použil plastovou maketu pistole. Kriminalisté také postupem času zjistili, že pravděpodobný pachatel může pobývat mimo region, což se také potvrdilo.

Ovšem koncem minulého týdne se jim ho podařilo poté, co se muž vrátil do svého rodiště, zadržet. Obviněn byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, za což mu hrozí až na 10 let.