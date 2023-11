Karvinské a havířovské policisty a kriminalisty v uplynulých dnech hojně „zaměstnávali“ dva muži, kteří mají mít na svědomí série vloupání převážně do vozidel. K odhalení jejich trestné činnosti vedla dokonalá místní a osobní znalost všech policistů, v jejichž působnosti k vloupáním docházelo. K samotnému zadržení obou pachatelů významnou měrou přispěli rychlou reakcí policisté oddělení hlídkové služby Karviná a v nepolední řadě vyhodnocení záznamů z kamerových systémů.

Havířov, vloupání do vozidla. | Video: se svolením PČR

Do čtyř prodejních stánků a třech vozidel se měl během října a poloviny listopadu letošního roku vloupat v Karviné dvaatřicetiletý muž. Do objektů měl vniknout po vypáčení zámků a neměl být sám. Oběma spolupachatelům již bylo v samostatných zkrácených přípravných řízení sděleno podezřené ze spáchání přečinu krádeže. Měly je zajímat především pokladny s finanční hotovostí, alkohol, cukrovinky nebo elektrospotřebiče.

Vloupání do vozidel již mělo být jeho „samostatnou“ činností. Po rozbití prosklení dveří měl odcizit například tašky se zdravotnickým materiálem, servisní knížku nebo energetické nápoje položené na sedadle spolujezdce. Z jednoho automobilu měl vymontovat autobaterii.

"Pomyslná klec spadla koncem minulého týdne. Na základě oznámení o vloupání do vozidla ho po neúspěšném pokusu o útěk zadrželi policisté oddělení hlídkové služby. Karvinští kriminalisté na základě poznatků kolegů z obou obvodních oddělení následně dali do souvislosti indicie všech skutků, kterých se mohl dopustit. Muž svou trestnou činnost nepopíral. Uvedl, že odcizené věci prodal neznámým osobám a peníze utratil," řekla Deníku mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Kriminalisté jej obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že svým konání způsobil větší škodu, hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let

Havířov

Koncem minulého týdne obdrželi policisté oznámení o vloupání do vozidla v Havířově. V blízkosti místa činu následně kontrolovali muže, který měl u sebe odcizené věci. K vloupání se přiznal.

"Jak ovšem následně policisté zjistili, s násilným vniknutím do vozidel měl mít sedmačtyřicetiletý muž daleko bohatší zkušenosti. Na základě získaných poznatků se prověřování série vloupání následně ujali policisté oddělení obecné kriminality v Havířově. Ve spolupráci s kolegy obou místních obvodních oddělení, kteří prvotně krádeže prověřovali, zadokumentovali, že od konce letošního července se měl muž vloupat do devatenácti vozidel. Pouze v jednom případě došlo ke skutku v Ostravě, ostatní se udály v Havířově," uvedla mluvčí policie.

Majetek, kterého se měl po vniknutí do automobilů zmocnit, byl opravdu různorodý. Jednalo se například o autolékárničku, palubní kameru, mobilní telefon, notebook, ale také osobní doklady, oblečení, čistič oken nebo plastovou misku s polévkou. Škoda, kterou měl způsobit poškozením, byla většinou podstatně vyšší než hodnota odcizených věcí. Po rozbití okna jednoho z aut, kdy byla

škoda odhadnuta na více než 5 000 korun, odcizil dvě mléka v hodnotě 24 korun. Jak následně uvedl, jedno vypil hned, druhé později.

"Kriminalisté jej obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Obviněný muž s kriminalisty více méně spolupracoval. Vloupání do vozidel nepopíral, jen rozporoval některé, hlavně cennější, odcizené předměty. Uvedl, že si již nepamatuje, co přesně odcizil, případně co následně s věcmi udělal, každopádně ke skutkům ho měla vést bezvýchodná situace. Sdělil, že si sháněl prostředky na obživu," popsala policejní mluvčí.

Není ovšem vyloučeno, že se mohl dopustit ještě dalších skutků. V tom případě by mu mohlo být trestní stíhání ještě rozšířeno. Každopádně v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

