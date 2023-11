"Role tří žen a čtyř mužů ve věku od 23 do 33 let se navzájem prolínaly. Někteří měli pervitin vyrábět nebo se na jeho výrobě podílet, další měli nakupovat komponenty pro jeho výrobu, jiní měli být zapojeni pouze do distribuce. Drogu měli prodávat neznámým zájemcům případně použít pro svou potřebu. Jeden z mužů nabízel pervitin k prodeji také na internetovém portálu. Svou „činnost“ měli realizovat nejen na Karvinsku, ale také na Frýdeckomístecku. Společně měli vytvořit dobře fungující organizovaný celek, díky čemuž byla jejich trestná činnost mnohem sofistikovanější a tudíž velmi složitě odhalitelná," uvádí k prvnímu případu pro Deník mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Poznatky získané policisty v rámci prověřování mohly být zúročeny začátkem října, kdy byli za výrazného přispění kolegů ze zásahové jednotky na různých místech zadrženi. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků policisté zajistili krystalickou látku a různé komponenty používané k výrobě drog.

"Dále zajistili finanční hotovost, mobilní telefony a věci pocházející z výnosu trestné činnosti. Prohlídek se zúčastnil také policejní psovod se psem, specialistou na vyhledávání drog a znalec z odboru kriminalistické techniky a expertiz, který následně zajištěné věci podrobí odbornému zkoumání

Všichni byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jedna žena je na svobodě, ostatní obvinění jsou ve vazbě," doplnila mluvčí policie.

Vařili, prodávali…

V druhé polovině října kriminalisté z TOXI týmu obvinili dalších šest osob z Karviné. Je jim kladeno za vinu, že rovněž v rámci organizované skupiny se měli po dobu neceleného roku podílet na výrobě i distribuci psychotropních látek.

Role měli mít muži ve věku od 33 do 51 let rozděleny. Jeden z nich měl pervitin vyrábět, další měli převážně v Polsku nakupovat komponenty pro jeho výrobu. Co se týče distribuce, měli do ní být zapojeni všichni členové, přičemž drogu měli prodávat neznámým zájemcům případně použít pro svou potřebu," řekla k případu mluvčí policie.

V druhé polovině října byli na různých místech zadrženi, na čemž se také výrazně podíleli kolegové ze zásahové jednotky. Domovních prohlídek, při kterých byly zajištěny komponenty užívané k výrobě drog, krystalická látka, finanční hotovost, mobilní telefony a věci, které mohly pocházet z výnosu trestné činnosti, se také účastnili policejní psovod se psem, specialistou na vyhledávání drog a znalec z odboru kriminalistické techniky a expertiz.

"Všichni muži byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jeden z obviněných je na svobodě, další je v současnosti za jinou trestnou činnost ve vězení, ostatní jsou stíhání vazebně," doplnila k případu mluvčí policie.

Třetí případ

Koncem října kriminalisté zadrželi pětadvacetiletou ženu a pětapadesátiletého muže, kteří měli drogu „pouze“ prodávat. Po dobu více než jednoho roku v Havířově a jeho okolí měli koncovým uživatelům distribuovat pervitin, který pořizovali od neznámých osob. Krystalická látka byla také zajištěna v rámci domovních prohlídek. Policisté zajistili také sušenou hmotu, digitální váhy, mobilní telefony, bankovky a další věci.

"Oba byli obviněni ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy s trestní sazbou do deseti let. Vzhledem k předchozí trestní minulosti je muž v současnosti ve vazbě," dodala policejní mluvčí.