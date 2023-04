"Skvělá spolupráce karvinských strážníků a policistů byla zúročena v sobotu 1. dubna. Ve večerních hodinách po krátkém pronásledování zadrželi strážníci Městské policie Karviná muže utíkajícího od budovy, jejíž otevřené okno věstilo možnost násilného vniknutí. Elektronika, kterou měl zadržený v batohu, prokazatelně pocházela z objektu. Toto zjištění probíhalo již v součinnosti s policisty obvodního oddělení Karviná 1, kteří si muže převzali k dalším procesním úkonům," uvádí mluvčí moravskoslezských policistů Daniela Vlčková.

Během trestního řízení, které je s šestatřicetiletým mužem vedeno, policisté primárně zjistili, že v současnosti měl vykonávat trest odnětí svobody. A ten neměl být prvním. V minulosti byl odsouzen k více než dvěma desítkám trestů. Trestnou činnost, převážně majetkového charakteru, páchal také na území jiných států Evropské unie, za což byl trestán tamními justičními orgány.

Kromě trestního řízení ve věci spáchání krádeže vloupáním s ním policisté pro nenastoupení trestu vedou také řízení ve věci maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí další trest odnětí svobody až na tři roky. Na rozsudek soudu si ovšem počká ve vězení, kam byl na základě příkazu umístěn.

Že by měli tak velký hlad?

Prověřit oznámení na linku 158 o vloupání do prodejny vyjeli policisté obvodního oddělení Karviná 7 v pondělí 3. dubna v brzkých ranních hodinách. Po dojezdu na místo zaznamenali v bezprostřední blízkosti objektu vozidlo, na jehož zadním sedadle se neúspěšně pokoušela schovat žena. Po výzvě z auta vystoupila a policisté ji zadrželi.

"Informace, které byly k dispozici, ovšem nasvědčovaly, že vloupání se zúčastnila ještě další osoba. Společně s kolegy oddělení hlídkové služby Karviná policisté začali pátrat v okolí. V tom jim byl nápomocný parťák nejpovolanější, služební pes Grimm doprovázený policistou služební kynologie. Pes vyhledal stopu, a ta jej zhruba po hodině dovedla k muži odpovídajícího popisu, kterého psovod zadržel," líčí mluvčí policie.

Na služebně následně oba doznali, že do objektu se vloupali společně poté, kdy viděli pekařský vůz, jehož řidič do prostoru mezi dveřmi vyskladnil tři přepravky s pečivem. Vypáčili vstupní dveře a přepravky naložili do kufru auta. Příjezd dalšího auta je vylekal, takže žena se schovala do vozu a muž utekl.

"S oběma je vedeno zkrácené přípravné řízení a bylo jim sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Není ovšem vyloučeno, že se mohli dopustit ještě další trestné činnosti, v tom případě by jim bylo trestní stíhání rozšířeno o další skutky," dodala policejní mluvčí.