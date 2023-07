Když karvinští policisté vyjížděli řešit vloupání do restaurace v Mizerově, podařilo se jim zadržet muže, který měl na svědomí mnohem více skutků.

Muž vykrádal restaurace a obchody v Karviné. Květen až červenec 2023. | Foto: se svolením PČR

Policisté pachatele zadrželi při pokus o vloupání do restaurace v Karviné 22. července v brzkých ranních hodinách. "Do restaurace se pokoušel vloupat muž, kterého policisté zadrželi a převezli na služebnu. Muž ookus o vloupání nepopíral a doznal ještě jednu restauraci, kterou této noci "navštívil". Uvedl, že z ní vynesl prázdnou bečku od piva a schoval do křoví, aby si ji mohl později vyzvednout a zpeněžit," řekla Deníku mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Během trestního řízení, které karvinští policisté s devětatřicetiletým mužem zahájili, zjistili další skutky, kterých se měl během předchozích měsíců dopustit. "Svým nezákonným jednáním "zaměstnával" policisty obou karvinských obvodních oddělení, kriminalisty a také strážníky městské policie. Od konce května do svého zadržení se měl vloupat do jedenácti objektů, jednalo se převážně o prodejny a restaurace. V jednom případě měl být vyrušen alarmem a utéct a jednou jeho snaze o rozbití měla skleněná výplň okna odolat," pokračuje pro Deník mluvčí policie.

Předmětem jeho zájmu byly převážně alkoholické i nealkoholické nápoje, cukrovinky, káva, prázdné pivní sudy nebo finanční hotovost. "Odcizit měl také jízdní kolo, které, jak sdělil, následně využíval k přepravě. Celková škoda na odcizených věcech byla vyčíslena na více než sto čtyřicet tisíc korun, násilným vniknutím měl způsobit další škodu ve výši téměř pětapadesát tisíc korun," uvedla dále mluvčí policie.

Muž svou trestnou činnost nepopíral, ke krádežím se policistům doznal. Pouze v některých případech rozporoval množství odcizených věcí.

"Uvedl, že alkohol mnohdy rozdal kamarádům, ostatní věci prodal a peníze použil pro svou potřebu, vesměs za jídlo. Také přiznal, že zahradnické nářadí odcizené z jednoho objektu si uschoval do křoví, ale pak na něho zapomněl. Nejen "zapomenutý lup" ale taká další věci, které nestihl prodat, byly zajištěny a mohou být vráceny majitelům," sdělila dále policejní mluvčí.

Karvinští kriminalisté devětatřicetiletého muže obvinili ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a poškození cizí věci, za což mu vzhledem k výši způsobené škody hrozí trest odnětí svobody až na pět let. "Aby trestnou činnost neopakoval, je v současnosti ve vazbě," dodala pro Deník mluvčí policie.