Robin Fabián poznamenává, že ho koupili s otcem v roce 2016.

„Tenkrát byl v předrenovačním stavu. Taky jsem ho dělal kompletně celý. Akorát jsem se na rámu dopustil nějaké chyby, tak jsem toho Péráka loni na podzim znovu rozebral a nechal jsem opravit kostru, kterou jsem tam špatně udělal. Takže teď ještě byl v rozebraném stavu,“ pokračuje Robin Fabián a upřesňuje, že motocykl Jawa 250 byl v úpravě Sixdays – pro soutěž Šestidenní, která se kdysi jezdila, byl z roku 1949.

Zdroj: archiv majitele

„Toho Péráka jsem ještě ani neprojel, letos jsem ho chtěl přihlásit na veteránské značky,“ dodává Robin Fabián a podotýká, že se svými veteránskými motocykly nejezdí na srazy ani není členem veteránského klubu.

Ztráta motocyklů bolí

„Nemám na to čas a nerad se s těmi motorkami předvádím. Udělal jsem si je pro radost. Dělal jsem to po nocích. Když manželka usnula s dětmi, tak jsem šel do garáže… Říkal jsem si, že každé dítě zdědí motorku,,“ vysvětluje Robin Fabián, jenž pracuje jako profesionální hasič. Celkem má pět motocyklů veteránů. Dva další kompletně udělané a naleštěné byly rovněž ve vykradené garáži. Ty tam ale zloděj nechal.

Ztráta motocyklů Robina Fabiána bolí.„Peníze neřeším, pro mě je důležitá historická hodnota, a ta památeční. Děda to ani neví, ten by to ani nepřežil. Nejhorší je, že člověk tomu dá spoustu času, a hlavně do toho dá srdce, a pak přijde nějaký zloděj a vybere to,“ uzavírá s povzdechem Robin Fabián.

Zloděj už je znám

Ve středu 13. ledna policie vydala tiskovou zprávu, že pachatele krádeže motocyklů zjistila. Policejní mluvčí René Černohorský uvedl, že je jím třicetiletý muž z Novojičínska.

„Muž se ke skutku plně doznal a nyní jej policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně obvinil ze spáchání zločinu krádeže. Záležitost nadále vyšetřují novojičínští kriminalisté,“ sdělil René Černohorský.