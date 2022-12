Policisté v Moravskoslezském kraji chystají další razie. A nejen na řidiče

Jak mluvčí dodává, v rámci prověřování kriminalisté zjistili další informace, které nasvědčovaly tomu, že se mohl dopustit také daleko závažnějšího trestného činu. "Ve čtvrtek 7. července 2022 po deváté hodině večer byl v Karviné–Novém Městě v ulici Bohumínské pod mostem u vedlejší koleje dvojicí mužů napaden mladík. Obviněný byl aktivnější. Verbální útok s požadavkem vydání ledvinky podpořil fyzickým napadením," řekla dále mluvčí.

Pomůžete policii?

Poškozený se aktivně bránil, takže útočníkovi přišel na pomoc druhý z dvojice. Příručního zavazadla se zmocnili a z místa oba útočníci utekli. V této souvislosti se policisté obracejí na veřejnost s žádostí o přispění jakékoli informace, která by vedla ke ztotožnění druhého muže. Své poznatky můžete sdělit přímo kriminalistům na telefonní číslo 974 734 458 nebo na bezplatnou telefonní linku 158.

"Obviněný muž se doznal pouze k pokusu krádeže, napadení mladíka popírá. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Kriminalisté současně podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval," dodala mluvčí.