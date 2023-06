Během trestního řízení kriminalisté odhalili také další skutky, kterých se mohl dopustit. Letos v březnu měl z bytu vylákat jeho obyvatele a tím umožnit svému spolupachateli, aby poškozenému odcizil finanční hotovost, mobilní telefon a další věci v celkové hodnotě sedm tisíc korun," popisuje policejní mluvčí.

Muž z Karviné plánoval vraždu své přítelkyně. Se žalobcem se dohodl na trestu

Koncem dubna měl muž vypáčit vstupní dveře bytu, z něhož měl následně odcizit finanční hotovost a krbová kamna. Ty měl vynést na chodbu, ale jak sám uvedl, byl vyrušen dalším nájemníkem, a tak utekl. Kriminalistům sdělil, že věděl, že je byt prázdný. Odcizení peněz ovšem odmítl.

"Začátkem května měl vstoupit na částečně oplocený pozemek, kde bylo uskladněné dřevo. Přímo na místě ho měl prostřednictvím sociální sítě nabídnout k prodeji. Dřevo, které si jeho majitelka cenila na více než třicet tisíc korun, dle svého sdělení vzápětí prodal za tisíc korun. Ze stejného pozemku měl ještě odcizit zahradnické nářadí, zahradní gril a část tepelného čerpadla, čímž měl způsobit další škodu ve výši téměř šedesát tisíc korun. Přiznal, že čerpadlo v hodnotě přes čtyřicet tisíc korun prodal za pětistovku," líčí dále policejní mluvčí.

Obviněný muž svou trestnou činnost nepopíral

O pět dnů později měl muž vstoupit na další pozemek. Nejprve měl překonat oplocení, poté násilím vniknout do dílny, ze které měl odcizit brusku, přímočarou pilu a další elektronické nářadí v hodnotě téměř jedenáct tisíc korun. "Muži sedícímu na lavičce před obchodem měl koncem května v podvečer vytrhnout telefon z ruky. Když poškozený požadoval vrácení mobilu, měl ho odstrčit takovou silou, až upadl na zem. Poté měl i s telefonem utéct," pokračuje mluvčí policie.

Následující den v pravé poledne měl překonat oplocení a vstoupit na další pozemek. Přes sklepní okno se měl pokusit vniknout do rodinného domu, to se mu však nepodařilo. "Proto se zaměřil na garáž, ze které měl po násilném vniknutí odnést dětskou motorku, jízdní kolo, svářečskou kuklu, elektrocentrálu, motorovou pilu a další elektrické nářadí v celkové hodnotě přesahující třicet tisíc korun. Vše měl vynést před garáž, ale protože byl vyrušen sousedem, bez „lupu“ utekl. Násilným vstupem do obou objektů měl způsobit škodu ve výši přes dvanáct korun.

Podívejte se: Přes 70 čápů obsadilo lampy u dálnice z Bohumína na Ostravu

Obviněný muž svou trestnou činnost nepopíral, ke skutkům kladeným mu za vinu se kriminalistům doznal. "Pouze občas rozporoval množství odcizených věcí nebo užití násilí v případě odcizení telefonu. Kriminalisté jej obvinili ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, zatajení věci, krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Vzhledem k jeho trestní minulosti je obviněný muž ve vazbě," dodala mluvčí policie.

por. Mgr. Daniela Vlčková