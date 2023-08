Drogově závislý přepadl na Karvinsku invalidní seniorku. Hrozí mu deset let

Na to, že je mu teprve 18 let, je na poli kriminality velmi aktivní. Za to, že se neštítil oloupit špatně se pohybující seniorku, byl mladý muž z Karviné obviněn z loupeže. Pokud se kriminalistům podaří prokázat mu i další trestný čin, z něhož je obviněn, hrozí mu až 10 let za mřížemi. V současnosti je výtečník ve vazbě.

Invalidní vozík přepadené seniorky z Karviné. | Foto: se souhlasem Policie ČR