Policisté z Havířova se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc v souvislosti se sobotním přepadením večerky v Havířově-Podlesí.

Neznámý muž na záběrech kamery. | Foto: Policie ČR

"V sobotu 31. července 2021 vstoupil kolem 20. hodiny do prodejny večerky v Havířově-Podlesí na ulici Dlouhá třída neznámý muž. Přistoupil k prodejnímu pultu a dožadoval se, aby mu prodavačka dala do igelitové tašky peníze. V jednu chvíli držel v ruce i nůž. Paní vydala muži několik tisíc korun a ten z místa poté odešel. Incident se obešel bez zranění," popsala mluvčí policie Soňa Štětínská s tím, kriminalisté pátrají i po neznámém muži, při jehož ztotožnění by mohla pomoci veřejnost.