Překvapila vás milost prezidenta republiky?

Nejprve je nutno uvést, že udělení milosti je ústavní právo prezidenta republiky a nikdo není oprávněn ji jakkoliv přezkoumávat. Mohu pouze říct, že mě milost prezidenta republiky překvapila. Zejména proto, že nebylo vyčkáno na vyhotovení rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu v Olomouci, které tak neměl nikdo k dispozici. Tato trestní věc neprošla ani dovolacím řízením u Nejvyššího soudu, a taktéž nebylo rozhodováno o případné ústavní stížnosti. Čili se nedostala k projednání před nejvyšší soudní autority České republiky.

A váš osobní pocit?

Od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že prezident republiky zvažuje udělení milosti, prožívám zvláštní období. Nevím, jak bych to přesně nazval. Neustále si kladu otázky, na které si sám odpovídám. Zejména v tom smyslu, zda jsme něco neudělali špatně.

Sám sobě soudcem? Jaký jste si vynesl verdikt?

Ať jsem si položil otázky jakékoliv, vždy jsem dospěl k závěru, že jsme rozhodovali podle v současné době platných právních předpisů a aktuální judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu. Hlavní líčení proběhlo v souladu se zákonem. S projednáním a rozhodnutím této věci byly i značné náklady. A pak jsme se dozvěděli, že pan prezident bude akceptovat návrh ministra spravedlnosti, který se pak na sociálních sítích vyjádřil v tom smyslu, že je rád „za moudré a lidské stanovisko pana prezidenta“. S ohledem na toto vyjádření jsem si položil otázku: To se pak všichni, kdo se podíleli na přípravě a samotném rozhodnutí, chovali a konali nemoudře a nelidsky, když respektovali platné právní předpisy? Kdo jiný má respektovat platné právní předpisy, než soud?

Nikdo ale nehovořil o nezákonném rozhodnutí. Výtky se týkaly absence lidského pohledu. Vám se osm let za šamanské rituály nezdá příliš?

Ne, nezdá. V trestní věci manželů Kordysových jsme museli brát v úvahu prokázanou délku páchání trestné činnosti, což je od roku 2015 do roku 2020. Museli jsme brát v úvahu i množství zakázané látky, jež byla předmětem ceremonií, a která byla na území České republiky dopravena a posléze nabídnuta a prodána v podobě vstupného na rituály. Měli z toho zisk, a rozhodně ne malý.

Můžete být konkrétnější?

Manželé Kordysovi inkasovali za jeden rituál od každého účastníka od 900 do 1500 polských zlotých. Máme za prokázané, že ve zmíněné době přijali platby v přepočtu za více než deset a půl milionu korun. V úvahu jsme samozřejmě vzali i náklady na opatření drogy a pořádání ceremonií. Po odečtu nám vyšel čistý zisk, který byl přes pět a půl milionu korun.

Na základě čeho jste k těmto částkám dospěli?

Vycházeli jsme z materiálů, které byly zajištěny při domovních prohlídkách. Jednalo se o deník, který vedla paní Kordysová, kde byly detailně rozepsány náklady, které si ceremonie vyžádaly. Velmi přesně jsme také zjistili, od koho, kdy a v jaké výši inkasovali částky. To jsou fakta. Kde se pak ty peníze poděly, to už nebylo předmětem našeho dokazování. Směřuji tam, že pokud obžalovaní, objektivně prokázáno, páchali trestnou činnost po dobu takřka pěti let a získali pro sebe prospěch značného rozsahu, pak se nacházeli v sazbě osm až dvanáct let. Tak to prostě je.

Čistě teoreticky, kdyby byli zadrženi po provedení dvou rituálů, kolik by jim hrozilo?

Pokud by byly splněny všechny další podmínky a znaky příslušného trestného činu, byl by jim pravděpodobně uložen „podmíněný trest", záleželo by i na dalších okolnostech. Ale potrestáni by byli. Rituály totiž prováděli za pomoci zakázané látky.

Podle některých odborníků je však látka DMT zbytečně kriminalizována.

Pokud je nějaká látka zakázána, je to pro soud naprosto jasné stanovisko. My jako laici nemůžeme řešit, zda je DMT správně na seznamu zakázaných látek. Od toho jsou tady odborníci včetně těch, kteří se nyní na základě kusých informací vyjadřují k případu manželů Kordysových. A já se ptám: kde byli všichni ti odborníci předtím? Co všechno udělali pro to, aby současný stav, který kritizují, změnili? Oni jsou oprávněni argumentovat svými odbornými stanovisky a vědeckými rozbory. Jsem nesmírně zvědavý, když volají po změně, co pro ni udělají.

Proč vlastně manželé Kordysovi neprováděli šamanské rituály ve své vlasti?

V Polsku jsou workshopy, rituály, ceremonie – nazvěte to, jak chcete – s ayahuascou zakázány, a to dokonce bez ohledu na to, zda obsahuje, či neobsahuje DMT. To cituji vyjádření pana Kordyse.

Věděli Kordysovi, že u nás je DMT zakázaná?

Moc dobře to věděli. Vyplývá to i z výpovědi pana Kordyse.

Jaroslaw Kordys během procesu prohlásil, že ayahuascu s DMT používal pouze on jako šaman vedoucí rituály. Klientům prý dával speciálně připravený nápoj bez DMT. Uvěřili jste mu?

Neuvěřili. Důkazy hovořily o něčem jiném.

Pokud vím, na vyšetřování se podíleli nejen naši policisté a celníci…

Ano. Byly tam i celní orgány v Německu a USA, které zadržely několik zásilek s ayahuascou obsahující zakázanou DMT směřující do České republiky.

Zabýval jste se možností, že ayahuasca s DMT může mít léčebné účinky?

Ale já se vůbec nebráním odborným názorům, že DMT či ayahuasca s DMT může mít léčebné účinky. Musí ale proběhnout odborná debata, která by stanovila jasná pravidla. Ještě poznámka: látka DMT se na seznam zakázaných látek nedostala jen tak z libovůle někoho. Museli o tom rozhodnout jiní odborníci na základě vědeckých rozborů a ne ojedinělých výkřiků.

Měl jste před tímto případem o ayahuasce nějaké povědomí?

Budu upřímný, neměl jsem o ní ani tušení. Abych byl v obraze, nastudoval jsem snad vše, co bylo dostupné.

Dovolím si malou rekapitulaci. Vrchní soud manželům Kordysovým vyměřil shodně po osmi letech vězení. Co se týká uznání viny, potvrdil váš verdikt, upravil však tresty. Jaroslawu Kordysovi ho snížil z 8,5 roku na osm let, u Karoliny naopak výrazně zpřísnil, a to z 5,5 roku na osm let. Proč jste u ní uložili trest pod spodní hranici sazby? Zapůsobilo na senát její až éterické vystupování?

Že by na nás takto zapůsobila, to určitě ne. Vyhodnotili jsme ale, že hlavní osobou byl její manžel. Z našeho pohledu se starala o méně důležité věci. A to jsme ve svém rozsudku zdůvodnili. Odvolací soud naše argumenty neakceptoval.

Ještě k udělení milosti. Když o ní mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček informoval na webových stránkách hrad.cz, uvedl, že pan prezident „přihlédl rovněž k řadě doporučení od různých osobností“. Mimo jiné zmínil bývalého prezidenta Polské republiky Aleksandera Kwaśniewského. Pokud si vzpomínám, zmínil jste, že rituály s ayahuascou jsou v Polsku zakázány…

Ano, proto mě stanovisko Aleksandera Kwaśniewského hodně překvapilo. V Polsku je za to postih, ale u nás se bývalý polský prezident přimlouvá za ty, kteří porušují zákon. Možná to trochu přeženu, ale milost pro manžele Kordysovy by klidně mohl někdo chápat tak, že k nám mohou přijet šamani, pořádat ceremonie s ayahuascou s DMT a nebudou potrestáni, protože dostanou milost.

Děkuji za rozhovor…

Ještě bych si dovolil jednu poznámku. Po celou dobu se hovoří pouze o manželech Kordysových a přísných trestech, které jim byly uděleny. V případu ale figuruje i další člověk, jejich krajan Petr Kanawka. Ten přebral několik zásilek ayahuascy s DMT a byl odsouzen k „podmíněnému trestu“. Takže u něj argumentace milosti z důvodu přísného trestu nesedí. Přesto i on dostal milost.

Co je DMT

Dimethyltryptamin (DMT; N,N-dimethyltryptamin) je velmi silný, přírodně se vyskytující halucinogen produkovaný rostlinami a přítomný ve stopovém množství i v lidském těle.



Zdroj: Wikipedia