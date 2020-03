Na lavici obžalovaných usedl devatenáctiletý mladík z Frýdecko-Místecka, jenž vloni v srpnu sekerou napadl svého o dva roky mladšího bratra.

Ve spánku se jej pokusil zabít. Zasadil mu tři údery. Oběť se po druhé ráně probudila a začala se bránit. Málem přišla o několik prstů, které se lékařům při následné operaci podařilo přišít.

„Jen shodou šťastných okolností a aktivní sebeobraně nedošlo ke vzniku s životem neslučitelných zranění,“ uvedl státní zástupce.

PRÝ NECHÁPE

Mladík se k činu z loňského srpna přiznal, prý si ho však nedokáže vysvětlit. Impulzem byl telefonický hovor s bratrem. „Zavolal, že ví, co se stalo mezi mnou a jeho holkou, ať se na to připravím. Na další slova už si nevzpomínám. Pak zavěsil,“ řekl obžalovaný s tím, že chvíli si pak ještě psali přes sociální sítě.

Nakonec rozhodl, že v noci raději přespí mimo domov. Podle obžaloby se bál bratrovy pomsty. „Nechtěl jsem to s ním řešit. Určitě bychom se hádali, možná i pobili. Proto jsem raději odešel a přespal u řeky,“ prohlásil.

Po probuzení se vrátil domů. V té chvíli již podle svých slov přemýšlel nad něčím hrozným. „Neumím to popsat. V hlavě jsem měl úplně prázdno,“ řekl.

AGRESE

Po příchodu do kuchyně poslouchal písničky, poté se vydal do sklepa pro sekeru. „Vím, že sekera byla ve sklepě ve špalku na štípání dříví. Pamatuji si okamžik, jak pro ni jdu,“ dodal mladík.

Z útoku na svého bratra si prý pamatuje pouze dva údery. „Když se probudil, jen se na mě vyděšeně podíval,“ řekl. Po činu sekeru zahodil a utekl. „Pak se mi to v hlavě začalo spojovat, co jsem udělal. Sám jsem tomu nechtěl věřit. Bylo mi špatně, fyzicky i psychicky. Hledal jsem první dům, kde bych to mohl ohlásit, což jsem udělal,“ vypověděl mladík, který soudu podrobně popsal své dětství i problémy s agresí. Na ni bral medikamenty, dokonce se léčil na psychiatrii.

Soužití s bratrem označil jako problematické. „Byly i dobré chvilky, ale většinou jsme se nemuseli. Byl to maminčin mazánek. Měl narážky na můj život, muziku, styl oblékání. Bratrovi bylo nadržováno. Byl rozmazlený. Dostával jsem za něho nepřiměřené tresty,“ vypověděl obžalovaný. Podle vyjádření dalších lidí však právě on vyvolával konflikty a hádky.

Hlavní líčení ve středu pokračuje výslechy svědků a znalců. Mladíkovi hrozí dvanáct až dvacet let vězení.

„Čin spáchal s rozmyslem,“ řekl na adresu obžalovaného státní zástupce.