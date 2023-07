Krajští kriminalisté vyšetřují pokus o vraždu, ke kterému došlo tento týden v úterý 4. července 2023 v odpoledních hodinách v Bohumíně…

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dvaadvacetiletý muž z Bohumína měl po slovní rozepři napadnout v bytě bodnořezným nástrojem jiného muže (39 let), který byl jeho spolubydlící. Zdravotníci zraněného na místě ošetřili a převezli do nemocnice.

„Muž, který na svého spolubydlícího zaútočil, byl krátce po činu zadržen. Krajští kriminalisté ho na základě zjištěných a zadokumentovaných informací a skutečností obvinili z pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy. Podali státnímu zástupci návrh na jeho vzetí do vazby. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let, a to po předchozím uvážení," uvedla k případu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.