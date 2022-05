VIDEO: Lidem v Karviné vadí diskotéka před okny, o víkendech prý nejde spát

"Podezření kriminalistů, že má na svědomí případy jedna osoba, bylo potvrzeno odborným zkoumáním zajištěných stop a modus operandi byl všude stejný – poškozené, rozbité okno a prohledané prostory. K ustanovení podezřelého zejména napomohla precizní, detailní práce moravskoslezských kriminalistů, kteří kromě jiné činnosti vytipovali případné podezřelé, kteří v minulosti páchali obdobnou trestnou činnost," uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

"Vše do sebe zaklaplo a následovalo vyhlášení pátrání po konkrétní osobě – tedy 47letém muži. Jeho zadržení však nebylo zcela jednoduché, jelikož podezřelý měnil vozidla, oblečení a ukrýval se na různých místech. Krajští kriminalisté jej však i přes tyto „jeho nástrahy“ zadrželi a v těchto dnech obvinili ze zločinu krádeže a přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci," pokračuje mluvčí.

K případům vloupání došlo v době od září 2021 do začátku května, tedy do dne zadržení. Obviněný měl vniknout celkem do 28 rodinných domů v různých okresech našeho kraje, ale i v Olomouckém, Středočeském kraji a na Vysočině. Zcizovat měl nejčastěji peníze, šperky, drobnou elektroniku, ale nepohrdl ani alkoholem, oblečením a v některých případech měl vzít i horské jízdní kolo.

Obviněný se k trestné činnosti kriminalistům plně doznal. Odcizené věci měl prodávat náhodným osobám, peníze používal pro svou potřebu, a to nejčastěji na nákup značkového oblečení, pobyt v hernách, restauracích a hotelích. Celková škoda způsobená jeho jednáním činí na poškození 200 tisíc korun a na odcizených věcech 1,4 milionu korun. Obviněný je stíhán vazebně a hrozí mu trest odnětí svobody ve výši dva až osm let. V minulosti byl muž odsouzen za obdobnou trestnou činnost, bylo to kolem 100 případů vloupání do rodinných domů, a to na sedm let nepodmíněného trestu.