Škody jdou do milionů korun. Kauzu začal ve čtvrtek projednávat trestní senát Krajského soudu v Ostravě. Na lavici obžalovaných usedli Antonín H. (31 let) a Jaroslav S. (33 let). Druhý z nich si nyní ve vězení odpykává trest za předchozí delikty. Vybírali si oběti z Ostravy, Havířova a dalších měst.