Jen chvíli trvalo karvinským strážníkům a policistům pátrání po šedesátiletém muži, který ve čtvrtek 24. září v Karviné přímo na ulici okradl nemocnou ženu.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Čtyřiašedesátiletá žena šla toho dne koklem poledne pro drobný nákup do kiosku poblíž karvinského úřadu práce. "U sebe měla bankovku v hodnotě pěti set korun. Po nákupu si pár drobných dala do tašky a papírové tři stokoruny do kapsy bundy. Žena je pohyblivě omezena a má snížené motorické schopnosti. Při odchodu se jí stala nepříjemná příhoda, žena díky snížené pohyblivosti upadla na zem," popisuje mluvčí policie Zlatuše Viačková.