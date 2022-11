"Díky operativní činnosti, vyhodnocování množství poznatků a svědeckých výpovědí objasnili karvinští kriminalisté jednu krádež a čtyři loupeže, které byly od letošního srpna do poloviny listopadu spáchány v Karviné. Z prvního skutku obvinili dva muže (28 a 24 let). Mladší z nich si vyslechl ještě obvinění ze spáchání přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a zvlášť závažného zločinu loupeže," uvedla k úspěchu karvinských policistů mluvčí Daniela Vlčková.

První krádeže se muži měli dopustit společně ve druhé polovině srpna. "V nočních hodinách měli využít spánku poškozeného a odcizit mu mobilní telefon a peněženku s finanční hotovostí a doklady," uvedla bez dalších podrobností policejní mluvčí.

Další násilnou trestnou činnost měl již páchat mladší z dvojice sám.

"Koncem srpna měl udeřit do obličeje mladou ženu, se kterou se předtím dal do řeči. Důvodem byl zřejmě mobilní telefon, který ji měl poté vytrhnout z ruky. V polovině října v noci měl požádat mladého muže o cigaretu. Když oslovený nereagoval, měl mu do obličeje nastříkat slzotvorný prostředek. Avšak i přesto se poškozený aktivně bránil, takže mu nebylo nic odcizeno," popsala skutky agresivního mladíka Daniela Vlčková a dodala: "Další útok měl obviněný provést zhruba o týden později. Tentokrát se měl zaměřit na ženu. Ve chvíli, kdy si odemykala vchodové dveře, k ní přistoupil a z ramene ji měl strhnout kabelku takovou silou, až upadla na zem. Obdobně měl zaútočit v druhém listopadovém týdnu. Ve sportovní tašce, kterou strhl z ramene další ženě, byl mobilní telefon a peněženka s doklady, finanční hotovostí a platební kartou."

Oba obvinění svou trestnou činnost nepopírají, ke skutkům se doznali.

"Starší z mužů, kterému hrozí trest odnětí svobody do tří let, je v současnosti ve výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byl odsouzen za předchozí trestnou činnost. Mladší je stíhám vazebně a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Dlužno ještě dodat, že díky precizní práci kriminalistů byla část odcizených věcí dohledána a tudíž mohly být vráceny majitelům," uvedla v tiskové zprávě závěrem policejní mluvčí.