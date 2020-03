Opilí muži (52 a 40 let) z Polska se tam pokoušeli překročit ilegálně řeku, aby se z polské strany dostali na českou kde si, posle svých slov, chtěli koupit alkohol.

Videozáběry, jak se jeden z mužů snaží přebrodit hraniční řeku Olzu, se objevily také na sociálních sítích.

To už ale o úmyslu dvou Poláků věděla policie a hlídka byla na místě prakticky ihned. Oba hraniční mosty, vzdálené od sebe asi 500 metrů, totiž stráží čeští i polští policisté a vojáci.

Na záběrech jednoho z očitých svědků události je vidět, jak se jeden z mužů snaží přebrodit řeku, ovšem kvůli silnému proudu se mu to nedaří. Mimo jiné také proto, že je notně opilý.

To se zjistilo poté, co mu policisté přikázali vylézt z vody na břeh. Jeden z policistů pro něj dokonce musel do vody. Muži totiž uplavala bota.

Vše z druhého břehu sledoval kolega, který se, když viděl, že jeho kamarád za ním na český břeh nedojde, rozhodl vrátit na polskou stranu.

Policisté oba muže podrobili dechové zkoušce a zjistili, že mají v dechu okolo 3 promile. Muži policistům přiznali, že si chtěli zajít do české části města koupit alkohol.

Za nelegální překročení hranice dostali pokutu a skončili na záchytce.