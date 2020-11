Lenka K. v opilosti totiž ztrácí zábrany a na své partnery útočí. A právě to ji přivedlo až před senát Okresního soudu v Ostravě. V návalu vzteku totiž hodila pětadvaceticentimetrový nůž po svém tehdejším manželovi.

Stalo se tak vloni v prosinci v Ostravě. Čepel zasáhla oblast nad pravou klíční kostí. Jako zázrakem bylo výsledkem pouze lehčí zranění, jež si vyžádalo dvoutýdenní léčbu. Podle znalců jen shodou šťastných okolností nedošlo k podstatně závažnějším následkům. Muž nejprve přivolaným záchranářům řekl, že se zranil při práci. Později se mu ale vše rozleželo v hlavě a zřejmě v obavách z dalšího útoku kontaktoval policii.

Jeho verzi dosvědčil i syn, který incident viděl. Žena prohlásila, že nic neudělala. Obvinění označila za výmysl a trvala na verzi nahlášené záchranářům – tedy zranění při práci.

Obrat

Své stanovisko zopakovala ještě v úterý před soudní síní s tím, že všechno na ni „ušil“ dnes již bývalý manžel. Po zahájení procesu své stanovisko změnila. Stalo se tak po konzultaci s právníkem. Žena se přiznala a učinila prohlášení o vině, což jí umožňuje novela trestního zákoníku platná od letošního října. Institut zaručuje uložení mírnějšího trestu. Významnou roli zřejmě sehrálo i zjištění, že státní zástupkyně by za této situace navrhla pouze podmíněné odsouzení.

„Cítím se vinna. To, co je v obžalobě, je pravda. Lituji toho. Pohádali jsme se,“ řekla obžalovaná. Soud tak nemusel provádět rozsáhlé dokazování a ještě tentýž den vynesl verdikt. Tři roky s podmíněným odkladem na tři roky. Za pokus o těžké ublížení na zdraví ženě hrozil trest od tří do deseti let.

Varování

Rozhodnutí na místě nabylo právní moci. Jak při jeho zdůvodnění uvedl předseda senátu, soud přihlédl nejen k doznání, ale také k dosavadní bezúhonnosti. Jak ale zdůraznil, podobného útoku se žena dopustila i v minulosti. Předchozího partnera tehdy v opilosti bodla do nohy. Muž nedal souhlas s trestním stíháním, proto se policie případem dále nezabývala. „Alkohol je u vás určitým rizikovým faktorem. Pokud se stávají takové věci, příště se požití alkoholu ve větší míře zdržte,“ dodal soudce.

Snad si jeho varování vezme žena k srdci. Jinak by mohla dopadnout jako třiašedesátiletá důchodkyně z Ostravy, které letos na jaře Krajský soud v Ostravě vyměřil osmnáct let žaláře za pokus o vraždu svého přítele. V opilosti ho několikrát bodla nožem.

Proč, sama neví. Podle svého okolí je za střízliva zcela normální a příjemná. Když si ale vypije, nastává nekontrolovaná změna. V opilosti bodala již dříve. V roce 1991 byla odsouzena k osmi rokům vězení za pokus o vraždu manžela.

O několik let později zabila druha. Za to jí soud v roce 2004 vyměřil patnáct let vězení. Na svobodu se dostala v únoru 2019. O půl roku později znovu vzala do ruky nůž a v opilosti zaútočila na svého posledního partnera.