Jak se vše odehrálo? "Pod příslibem seznámení s mladou ženou přijel začátkem minulého týdne ve večerních hodinách do Orlové starší muž. V místě domluvené schůzky již čekala nejen žena, ale také zprostředkovatel kontaktu. Ten měl k němu do auta bez vyzvání přisednout. Pod pohrůžkou násilí podpořenou nejen kovovou tyčí, kterou měl několikrát udeřit do přístrojové desky, ale také úderem ruky do ramene, mu napadený muž vydal peněženku. Násilník z ní měl vytáhnout finanční hotovost a ještě měl ze stojanu na přístrojové desce vytrhnout mobilní telefon. Načež z auta vystoupil a společně s dívkou odešel," popsuje dále mluvčí.

Poškozený z místa rychle odjel a vzápětí náhodné kolemjdoucí požádal o kontaktování policie. Hlídka obvodního oddělení, která byla na místo vyslána, muže zadržela ve chvíli, kdy se pokoušel z místa odjet taxíkem. V rámci vyšetřování policisté oddělení obecné kriminality Orlová, kteří případ od svých kolegů převzali, zjistili, že sedmatřicetiletý muž mohl spáchat také další skutky.

"V polovině září loňského roku měl přes okno násilím vniknout do rodinného domu v Orlové, ze kterého měl odcizit nářadí, vrtačku, úhlovou brusku, sekeru a další, vše v celkové hodnotě téměř deset tisíc korun. Poškozením okna měl způsobit škodu ve výši zhruba sedm tisíc. Koncem letošního ledna měl jakožto zákazník taxislužby v nestřeženém okamžiku odcizit ze středové přihrádky řidičovu peněženku s doklady a pěti tisíci korunami," doplňuje mluvčí policie.

Na základě těchto zjištění kriminalisté muže obvinili za spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody a zločinu loupeže. Vzhledem k jeho trestní minulosti současně podali podnět na jeho vzetí do vazby, což soudce akceptoval. V případě odsouzení hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na deset let.