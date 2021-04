Padal jsem na ni, říká muž z Karviné, který měl brutálně ubít ženu z Ostravy

/FOTOGALERIE/ Z brutální vraždy se od středy před Krajským soudem v Ostravě zodpovídá Aleš R. (45 let) z Karviné. Státní zástupkyně tvrdí, že téměř dvoumetrový hromotluk vloni v srpnu v bytě v Ostravě-Zábřehu ubil svou známou (57 let). Utrpěla devastující zranění prakticky všech vnitřních orgánů, zemřela v důsledku roztržení srdce. Muži hrozí dvanáct až dvacet let žaláře. Vinu popírá.

Muž je obžalován z brutální vraždy. Hrozí mu až dvacet let vězení. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Ve svém bytě, kam za ním kvůli popíjení alkoholu často docházela, ji našel ležící v předsíni. Když se ji snažil zvednout, nešťastnou náhodou na ni opakovaně spadl. „Upadl jsem na ni koleny, třeba na břicho. Upadl jsem na ni vícekrát,“ prohlásil muž, který o známé řekl: „Měla třicet kilo i s botami.“ Muž si na vykuchání bankomatu vzal autogen. Neuspěl, nyní ho stihl trest Přečíst článek › K tragédii došlo ve večerních hodinách v Čujkovově ulici. Oba aktéři toho dne popíjeli alkohol, v krvi měli přes tři promile. „S alkoholem mám potíže, pil jsem denně. Vypil jsem například za den flašku fernetu a dva litry vína. Měl jsem depresi, zaháněl jsem tím stres a úzkost,“ řekl Aleš R. s tím, že také osudného dne u něho alkohol tekl proudem. „Byli jsme jen známí, ona za mnou chodila, společně jsme pili, pak u mě někdy přespala. Ona nikoho neměla. Slitoval jsem se. Pořád za mnou lezla a dělala mi tam bordel," řekl muž. Odejdi! Podle žaloby se ženu snažil přimět k odchodu z bytu. „Po marné snaze ji v předsíni nejprve dvěma údery srazil na zem,“ popsala situaci státní zástupkyně. Údajně následovaly kopy, našlapování a naklekávání na tělo. Přítelkyni poté nechal hodinu na podlaze, až poté zavolal záchrannou službu. V té době již byla mrtvá. Ženy z Frýdecko-Místecka dávaly tisíce, aby byly módní a šik. Byl to ale podvod Přečíst článek › Porno, alkohol Muž vypověděl, že si na celý průběh dne nepamatuje. Žena odcházela ven, pak se vracela. Společně se dívali na porno a pili. „ Stěžovala si, že někde spadla, řekla také, že ji někdo bouchl,“ dodal muž. Pak ji zaregistroval až ležící na podlaze v předsíni. „Hýbala se, snažil jsem se ji zvednout, nechtěl jsem, aby ležela na zemi. Nedařilo se nám to, padala mi. Já jsem taky padal. Ale stále jsem jí chtěl pomoci. Přitom jsem na ni nekontrolovaně a nešťastnou náhodou několikrát upadl,“ řekl obžalovaný a dodal: „Po zhodnocení situace, že nemůže chodit, jsem ji nechal vyspat v předsíni. Nebylo to na zemi, bylo to na linu, které bylo čisté.“ Vzápětí si šel lehnout. Když se za hodinu probudil, zjistil, že se přítelkyně nehýbá a nemá tep. Hlavní líčení je naplánováno do pátku.

