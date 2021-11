K tomuto rozhodnutí jej dovedl nejen věk, ale i blíže nespecifikovaný zdravotní handicap. Vše ale dopadlo jinak, než zamýšlel.

V těchto dnech i s dvaačtyřicetiletým učněm z Frýdku-Místku skončil v rukou kriminalistů z ostravského Toxi týmu. Spolu s nimi byla zatčena i šedesátiletá žena z Ostravy. Jaký vztah ji pojí k „perníkovému dědkovi“ ze stejného města, policisté nesdělili. Uvedli jen, že celá trojice putovala do vazby.

Matador

Podle ochránců zákona šlo o dobře organizovanou skupinu, kterou řídil starší z mužů. Mladšímu předával své zkušenosti. Od začátku loňského roku do letošního listopadu gang vyrobil nejméně dva kilogramy pervitinu, při domovních prohlídkách policisté našli medikamenty, z nichž se dalo uvařit dalších 1,2 kilogramu drogy.

Zajištěny byly kompletní varna, 200 gramů pervitinu a 200 tisíc korun v různých měnách. Žena, která s muži spolupracovala, dovážela léky potřebné k výrobě pervitinu. Nakupovala je v Polsku. Drogu mladší z mužů vařil na různých místech Ostravska a Frýdecko-Místecka. Všem aktérům nyní hrozí osm až dvanáct let vězení. Šedesátiletý matador byl již v minulosti za drogové delikty odsouzen. „Policisté ho dobře znají,“ uvedl ředitel ostravské policie Antonín Řezníček.

Karvinsko

Další skupinu, jež obchodovala s pervitinem, rozbili kriminalisté z karvinského Toxi týmu. Drogové obchody řídil dvaapadesátiletý muž z Havířova, který od konce předloňského roku zásoboval Karvinsko. Jeho hlavním odběratelem byl třiačtyřicetiletý muž. „Měl mu prodat nejméně jeden kilogram pervitinu,“ uvedl ředitel karvinské policie Miloš Polak.

Kupec následně drogu prodával nebo zdarma poskytoval dalším osobám. Byly mezi nimi i dvě ženy (31, 39 let), které představovaly mezičlánek v řetězci. Mužům hrozí dva až deset let vězení, ženám jeden rok až pět let žaláře. Všichni jsou stíháni na svobodě. Policie oba případy dále vyšetřuje.