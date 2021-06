Objednal si „zboží“ po telefonu a následně si pro pět set gramů marihuany měl přijet 26. května ze sousedního státu. Domů už se ale nevrátil. Takto vypadá jeden z úspěšných zásahů kriminalistů 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava.

"Přímo při nelegálním prodeji byli dva muži zadrženi policisty, aniž by si stačili předat peníze za objednané zboží. Třetí komplic byl zadržen dodatečně," uvádí mluvčí policie Eva Michalíková.

Kriminalisté nelegálnímu prodeji marihuany zabránili na základě operativního šetření, poznatků, ale také několika měsíční práci.

Dva muži z Ostravy (34, 33) měli pěstovat konopí mimo jiné i u staršího muže v bytě a poté ho dále distribuovat dalším uživatelům nejméně od roku 2018. Jedním z nich byl právě muž (27) ze sousedního státu. Ten si pro vypěstované konopí měl jezdit už od roku 2018 a celkově měl zaplatit zhruba 50 tisíéc korun," pokračuje policejní mluvčí s tím, že dotyčný u výslechu sdělil, že drogu měl pouze pro svou potřebu.

Při domovní prohlídce bytových i nebytových prostor mužů z Ostravy kriminalisté zabavili přes dvě kila rostlin marihuany, digitální váhy, stan pro pěstování konopí, ale také peněžní hotovost v různých měnách, pravděpodobně pocházející z trestné činnosti.

"Všichni tři muži již byli komisařem obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Za uvedené jednání hrozí obviněným od dvou do deseti let," dodala k případu mluvčí policie.

Pervitin v neobydleném domě vyráběli pro bezdomovce

Další případ se datuje na konec dubna 2021. Policisté z oddělení hlídkové služby (OHS) Ostrava při výkonu noční hlídky odhalili nelegální výrobu drog v centru Ostravy.

"Na tu upozornila osoba, která právě vstupovala do neobydleného domu. Proto se muži zákona rozhodli osobu sledovat. Při vstupu do obydlí už cítili silný zápach chemikálií a bylo zřejmé, že se jedná o místo, kde se vyrábí nelegálně droby. Na místě zadrželi pět osob - čtyři muže a jednu ženu, následně v součinnosti s obvodním oddělením tuto věc předali kriminalistům," popisuje mluvčí policie.

Při výslechu zadržených osob vyplynulo, že dvě osoby (muž ve věku 39 let a žena 32 let) měli nelegálně drogu vyrábět, užívat, ale také ji distribuovat dalším osobám.

"Jednalo se o osoby bez přístřeší. Při výslechu se měl jeden z podezřelých doznat i k jinému místu, kde měl nelegálně pervitin vyrábět. Kriminalistům následně označil řadovou garáž ve Slezské Ostravě. Při domovních prohlídkách bytových i nebytových prostor kriminalisté zabavili chemické sklo, chemikálie na výrobu drog, digitální váhy, ale také téměř 35 gramů pervitinu," dodala policejní mluvčí.

Komisař 1. oddělení obecné kriminality zahájil trestní stíhání dvou osob (39 a 32 let) a obvinil je ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Trestní stíhání je s oběma obviněnými vedeno na svobodě. Za uvedené jednání hrozí obviněným pobyt za mřížemi až na pět let.