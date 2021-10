Cizinci unesli a mučili podnikatele z Ostravy. Odvezli ho v dodávce

„Na skleněném stole ležela pistole devítka. Říkali, že se mám přiznat, že to jinak nedopadne dobře, že už neuvidím syna. Chtěli to nahrát na kameru. Bili mě. Říkal jsem jim, že se nemám k čemu přiznat, protože jsem nic neudělal. Bylo tam šest nebo sedm lidí, někteří stáli za mnou. Mám to stále vryté v paměti. To z hlavy jen tak nevymažete. Před očima mám pořád jednoho z Albánců. Byl holohlavý, měl růžově-fosforové tričko, bylo vidět, že cvičí.“

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Těmito slovy popsal hrůzné okamžiky pětačtyřicetiletý podnikatel z Ostravy, který ve čtvrtek v roli oběti a korunního svědka vypovídal před senátem Krajského soudu v Ostravě. Podnikatel některé ze svých únosců znal. Muži ho podezřívali z krádeže mobilních telefonů za devět milionů korun. Tak se všichni dočkali. Most opraven, dopravní peklo Ostrava-Hlučínsko skončilo Přečíst článek › K činu došlo v březnu roku 2015 v Ostravě, ve čtvrtek po více než šesti letech padl rozsudek. Obžalovanými byli dva cizinci - Polák a Albánec, který nyní pobývá v Kosovu. Polák se hlavního líčení zúčastnil osobně. Ostravský podnikatel požádal soud, aby mohl vypovídat v jeho nepřítomnosti, protože z něj má strach. Senát mu vyhověl a cizince s tlumočnicí poslal do vedlejší místnosti, která byla s jednací síní propojena obrazem i zvukem. Jak podnikatel uvedl, jeho únosci si mysleli, že má prsty v krádeži mobilních telefonů za devět milionů korun, což důrazně odmítl. „Nic jsem neukradl,“ prohlásil. Léčka Osudného dne se nejprve setkal s Polákem, kterého dobře znal. Dali si kávu v jednom z občerstvovacích řetězců a rozešli se. „Všechno bylo v pohodě,“ řekl muž s tím, že mu Polák o několik hodin později zavolal s tím, že ho chce s někým seznámit. Schůzku si dali večer u ostravského Divadla loutek. V dohodnutém termínu přijelo bílé vozidlo VW Transporter, z něhož vyskákalo několikačlenné komando. Brýle, pouta Podnikatele přepadli, zbili a vhodili bočními dveřmi do dodávky. Na oči mu dali neprůhledné brýle, ruce a nohy mu spoutali ocelovými pouty. Odvezli ho do rodinného domu v Ostravě-Kunčičkách, kde jej oknem vhodili do jednoho z pokojů. Následovalo několikahodinové bití a nucení k přiznání se. „Stále jsem jim opakoval, že jsem nic neukradl,“ uvedl podnikatel s tím, že únosci po něm chtěli, aby jim řekl, kde jsou mobily nebo utržené peníze. Lidé v Ostravě berou útokem dodavatele energií. Takto to tam teď chodí Přečíst článek › Poté mu jeden z přítomných, pravděpodobně neznámý Albánec v růžovém tričku, vzal z jeho tašky 430 tisíc korun. Postupně většina únosců odjela, zůstal jeden podnikatel a Polák, který jej nad ránem odvezl domů a vyhodil na ulici. „Cestou jsem se ho pořád ptal, proč to udělal. Mlčel, říkal jen, ať nic nehlásím,“ vypověděla oběť. Po náročném vyšetřování se podařilo dopadnout jednoho z Albánců a Poláka, další aktéři odhaleni nebyli. Případ se táhl několik let, mimo jiné kvůli obžalovanému Albánci, který poté, kdy byl propuštěn z vězení kvůli jinému deliktu, odjel do Kosova. Rozsudek V minulosti již padl jeden verdikt, který ale vrchní soud zrušil. Nově byl Albánec v nepřítomnosti za vydírání odsouzen k podmíněnému tříletému trestu s odkladem na zkušební tříletou lhůtu. U Poláka soud rozhodl o zastavení trestního stíhání pro neúčelnost. Před časem byl totiž u nás odsouzen k devíti a půl roku žaláře za daňové delikty. Verdikt není pravomocný, žalobce si ponechal lhůtu k vyjádření.

