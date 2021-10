Strážník, který nyní pracuje u obecní policie mimo Moravskoslezský kraj, uvedl, že za pětatřicet let najel více než půl milionu kilometrů bez nehody. Tohle byla jeho první havárie.

„Jsem viníkem nehody. Je mi to líto. Pánovi, kterému jsem způsobil zranění, se moc omlouvám,“ prohlásil u soudu strážník, který učinil takzvané prohlášení viny. Soud již tak nemusel provádět dokazování.

Na tachometru měl šedesát kilometrů v hodině. Z levé strany jel v přímém směru nákladní vůz, jenž zpomalil. Strážník sice správně pochopil, že mu dotyčný dává přednost, neuvědomil si však, že v daném směru jsou dva pruhy. V tom druhém jelo osobní auto, jehož řidič neměl šanci služební vůz přes náklaďák zaregistrovat a pokračoval na zelenou do křižovatky. Následoval střet, který odnesl středně těžkým zraněním.

Zatím poslední případ ve čtvrtek projednával Okresní soud v Ostravě. V pozici obžalovaného se ocitl ostravský strážník (53 let), který vloni v říjnu v křižovatce ulic Mariánskohorská-Muglinovská-Sokolská třída v Moravské Ostravě způsobil dopravní nehodu. Se zapnutými majáky a sirénou vjel na červenou do křižovatky.

Přestože řidiči z řad policistů, strážníků, hasičů a záchranářů procházejí speciálními školeními a výcviky, ani jim se nehody nevyhýbají. Zřejmě největší riziko osádkám hrozí, když se zapnutými výstražnými znameními jedou ke zločinům, požárům či jiným mimořádným událostem. Mnohdy rozhodují sekundy a včasné dojetí může přispět k záchraně životů či dopadení pachatelů. Ostatní motoristé by měli vozidlům složek integrovaného záchranného systému se zapnutým výstražným znamením dát přednost.

