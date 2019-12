Dosud se podařilo zjistit, že neznámá žena využila chvilkové nepozornosti poškozené a z nákupního vozíku jí odcizila dámskou kabelku černé barvy se svazky klíčů, s mobilním telefonem značky Alcatel černé barvy a s peněženkou, ve které se nacházela finanční částka na hotovosti 930 korun, různé osobní doklady, nákupní karty a ODIS karta.

Policisté by rádi získali svědectví o celé události. Průmyslová kamera zachytila neznámou ženu ve věku okolo 25 až 30 let, zavalité postavy s černými vlasy vzadu staženými do culíku, která má na sobě černé kalhoty, černé boty a černou bundu s kapucí, přičemž na kapuci je lem se šedým kožíškem.

„Tato osoba je důvodně podezřelá z výše uvedeného protiprávního jednání majetkového charakteru a jakékoli informace, které by vedly k jejímu ustanovení i k objasnění věci, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na havířovské policejní číslo 974 744 531 (policejní inspektor prap. Václav Wantulok) případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský a poděkoval veřejnosti za případnou spolupráci.