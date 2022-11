Mstitel? Muž v Havířově nadával popelářům do vrahů, pak zaútočil

Do role mstitele se pasoval muž, jenž v pondělí ráno v Havířově napadl popeláře, kteří vyváželi kontejnery na tříděný odpad. Útočník mužům nadával a do očí jim nastříkal silně dráždivý sprej. Jeden z popolářů musel vyhledat ošetření. Uvedla to TV Polar.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň