"V Havířově byly jeho teriotoriem areály garáží v ulicích Karvinská a Garážnická. Na výpravu se vydal celkem čtyřikrát.

Z garáží si měl odnést televizor, lyže, starší obrazy nebo video přehrávač. Z jedné garáže odnesl lodní motor, termopodložky, několik kusů masážního pásu k odbourání vnitřního tuku a nohou a další věci," uvádí policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Vloni na podzim se muž začal soustředit na rodinné domy. V konečném výčtu je osm domů v městských částech Bludovice, Životice, Město, Prostřední Suchá a Dolní Suchá.

"Z nich si měl odnášet různé nádobí, zlaté a stříbrné šperky, elektroniku, peníze i bankovky různé měny. Z jednoho domu v obci Albrechtice nic neodcizil, nicméně majitelům způsobil škodu," doplňuje mluvčí policie s tím, že celková škoda, kterou obviněný pachatel majitelům na Havířovsku způsobil, je bezmála 250 tisíc a muž se ke skutkům přiznal havířovským kriminalistům.

Zájem i něj ale měli i kolegové z Ostravy, kteří zde objasnili další sérii vloupání do rodinných domů. "Recidivistovi sdělili obvinění z 11 skutků. Ve všech případech se měl na teritoriu města Ostravy vloupat do rodinných domů, a to v období od října do prosince loňského roku. Aby se do domů dostal, měl použít například žebřík, popelnici, ale také nářadí, které mu dopomohlo k vypáčení oken. Kradl vše, na co přišel, například boty, televizory, parfémy, alkohol, ale také keramiku či porcelán. Celková škoda se vyšplhala na téměř půl milionu," doplňuje policejní mluvčí Eva Michalíková.

Důvodně podezřelého muže obvinili policisté ze spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody, poškození cizí věci i přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Ke všem svým činů se obviněný muž havířovským i ostravským policistům doznal. Motivem byl pravděpodobně finanční zisk z prodeje či zástavy odcizených věcí.