Státní zástupce pak letos na jaře obžaloval režiséra pořadu J. B. z vydírání. Jde o člena štábu externí produkce, která pořad pro televizi dodává. Právě výslechy režiséra a rovněž „vyměněné“ manželky a jejího druha soud odstartoval.

Jedním z motivů sebevraždy S. K., který pracoval u policie, měl být rasismus. K němu měl S. K. nutit zmíněný režisér, protože žena, která do Slavkova přicestovala z Litovle, byla Romka. Hrozit mu měl i milionovou pokutou, pokud natáčení předčasně ukončí nebo vyhazovem od policie. Tato tvrzení mají být také součástí dvou dopisů na rozloučenou, které po sobě S. K. zanechal.

Kritickým se stal sedmý natáčení den, kdy podle výpovědí zúčastněných jindy pohodovou atmosféru vystřídala ve Slavkově pokleslá nálada. Sebevraždu oběšením pak muž spáchal následujícího dne.

Obžalovaný šéf štábu veškerou vinu popírá. „Údajné vydírání z mé strany nebo nucení k dokončení natáčení je lež. Body obžaloby jsou absurdní. Nikdy nebylo natočeno nic rasistického. Pan S. K. měl pouze humorné narážky na pracovní nasazení paní G. F. (pozn. red. vyměněná manželka). Jinak celou dobu natáčení působil energicky, usměvavě, sám sebe tituloval jako fanouška pořadu, on sám byl iniciátorem k přihlášení. To vše vládlo do sedmého dne, pak přišel pokles. Což jsem vyhodnotil tak, že sedmý den bývá kritický i u ostatních rodin. Řekl mi, že se mu stýská. Až zpětně jsem si uvědomil, zda nevolal své ženě, protože G. F. mu líčila, kam se jeho manželka dostala. Navíc jsem se dozvěděl, že jeho rodina byla před natáčením pořadu na pohřbu,“ uvedl mimo jiné u výslechu režisér.

Změnu nálady k horšímu vypozorovala sedmý den i „nová“ manželka G. F. Ta také vypověděla, že zemřelý se jí svěřil s tím, že po režisérovi chtěl, aby se smazala část záznamu z kamer.

„Řekl, že bude obviněn z rasismu a nebude moci dále pracovat u policie. Sdělil mi, že na mě něco řekl a teď toho lituje, konkrétní ale nebyl. A chtěl, aby se to smazalo, což řekl režisérovi s tím, že mu za to i zaplatí. Režisér že prý ho i vydírá, aby natáčení dokončil. S. K. pak volal do Prahy i svému nadřízenému, že na něj režisér údajně šije boudu a chtěl dát výpověď, načež nadřízený mu řekl, ať neblbne,“ sdělila u soudu G. F. Obžalovaný šéf štábu pak po ní měl chtít, aby změnila svou původní výpověď. Na bližší detaily už si ale žena nevzpomněla.

„Je už to dávno,“ konstatovala svědkyně. Ještě dodejme, že díl nakonec televize nevysílala.

Hlavní líčení pokračuje dalšími výslechy svědků ve čtvrtek 9. září. Pakliže bude obžalovaný J. B. uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na čtyři roky.