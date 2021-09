Policisté vyrazili do akce na základě oznámení. "Bylo nám oznámeno, že v okolí Chotěbuze se údajně má pohybovat skupinka osob, oznamovatel nabyl dojmu, že by mohlo jít o tzv. migranty," řekla moravskoslezská policejní mluvčí Karolina Bělunková.

Zvýšený pohyb policistů a policejních vozů a techniky sledovali během soboty obyvatelé Chotěbuze u Českého Těšína a okolí. Deník zjišťoval, co se dělo.

