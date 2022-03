Za sebou má řadu odsouzení, to první z roku 1970. Hned dvakrát dostal sedmiletý trest za ublížení na zdraví. V jednom případě pětkrát bodl nožem do hrudníku svého protivníka, jindy neváhal jako zbraň použít pivní sklenici. Tento týden opět stanul před Krajským soudem v Ostravě.

Provokatér

Na lavici obžalovaných se ocitl kvůli incidentu z loňského léta. Tehdy v Kopřivnici vyprovokoval potyčku s mužem, jenž s dalšími lidmi popíjel na lavičce před domem. Alkoholem posilněný František G. byl již předem připravený na rvačku. V ruce držel otevřený zavírací nůž s čepelí dlouhou osm centimetrů, který měl ukrytý v rukávu bundy.

„V podnapilém stavu a zlostném rozpoložení, bez zjevné příčiny přistoupil k neozbrojenému muži. Ve snaze vyvolat konflikt ho verbálně napadl vulgárními nadávkami,“ uvedla státní zástupkyně. Oslovený muž se postavil. Následovala potyčka, během níž František G. použil nůž.

Rána směřovala do hrudi. Výsledkem byl mimo jiné pneumotorax. Útočník se poté v klidu vydal k nedaleké lavičce, na kterou usedl. Po chvíli odešel.

Zraněný muž se musel podrobit operaci a skončil na jednotce intenzivní péče. Jen shodou šťastných okolností nedošlo k vážnějším následkům.

Přiznání

František G. po svém zadržení využil svého práva a odmítl vypovídat. U soudu se ale ke všemu přiznal. Po poradě s advokátem využil institutu prohlášení viny.

„Je to tak, jak je uvedeno v obžalobě. Prohlašuji vinu,“ řekl obžalovaný. Za této situace již senát nemusel provádět rozsáhlé dokazování, nebylo ani nutné předvolávat svědky. Svým přiznáním si František G. zajistil mírnější trest, a to ve výši šesti let. Hrozilo mu až dvanáct let.

Verdikt se však obžalovanému nelíbil a na místě se proti němu odvolal. Konečné slovo tak bude mít Vrchní soud v Olomouci.