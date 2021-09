Ženy se pokusily o obranu. Při následné potyčce nejprve střelou zasáhl tetu, pak zranil i družku. Do objektu nakonec přinesl kanystr s ředidlem. Požár však nezaložil a ujel.

Podle obětí se choval jako šílený. „Otevřely se dveře a on tam vstoupil. Byl jako nepříčetný. Křičel, že zastřelí nás dvě a pak i celou rodinu,“ uvedla jedna z příbuzných.

Muž se podle obžaloby na čin důkladně připravoval. Mimo jiné oběma ženám schoval mobilní telefony do kamen.

Jiří L. ale posudek ani napodruhé nepředložil. Podle dostupných informací ho oslovený znalec ani nevypracoval s tím, že po prozkoumání původního posudku založeného ve spisu dospěl k závěru, že na něm prakticky není co měnit. Soud nakonec žádost o obnovu procesu zamítl. Jiří L. tak nadále zůstává ve vězení, ve kterém stráví ještě řadu let.

Mluvil také o důležitém svědkovi, který má dorazit k jednání. To začalo letos v červnu. Jiří L. však posudek nedodal s tím, že se jeho vypracování protáhlo. Neobjevil se ani svědek. Soud proto případ odročil na září.

V roce 2016 mu Krajský soud v Ostravě vyměřil osmnáct let žaláře. Jiří L. vinu odmítl, mluvil o rodinném spiknutí a tajemné postavě, která se objevila v okolí místa činu.

Se žádostí o obnovu procesu neuspěl jateční střelec – šedesátiletý Jiří L. z Opavska, jenž se podle pravomocného rozsudku pokusil jateční pistolí usmrtit svou tehdy pětačtyřicetiletou družku a její o třináct let starší tetu.

