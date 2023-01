Soudní jednání bylo více než komplikované. Obžalovaný vinu odmítl a Petr H. se před zahájením procesu na dlouhé měsíce „vypařil“ neznámo kam. A do toho ještě v mezidobí zemřel korunní svědek – bratr Petra H.

Drama se odehrálo v červnu 2020 v dřevěném domku v lesíku v ulici U Výtopny v Ostravě-Zábřehu, kde Eduard G. žil. Osudného dne za ním Petr H. s bratrem přišli na návštěvu. Znali se, alkohol tekl proudem, pak se šlo spát.

Podle obžaloby pan domácí nečekaně napadl Petra H. ležícího na zemi na matraci. Nasedl na něj a začal jej bít pěstmi, pak ho kopl. Výsledkem byla různá zranění, včetně dvojité zlomeniny spodní čelisti. „Jen díky sebeobraně a shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším následkům,“ konstatovala státní zástupkyně. Bratři odešli a později požádali náhodného kolemjdoucího o přivolání pomoci. Petr H. se léčil několik týdnů.

„Mlátil mě hlava nehlava,“ uvedl. Jeho bratr při výslechu na policii vypověděl: „Nedošlo vůbec k žádnému konfliktu. Zničehonic začal bráchu mlátit. Těch ran bylo nejméně deset. Brácha neměl šanci. Vypadal, jako by ho seřezal nějaký boxer. Nevím, proč bráchu napadl. Je to magor!“ řekl policii. Svá slova ale u soudu nezopakoval. Než začalo hlavní líčení, zemřel.

Jedenáctkrát trestaný Eduard G. u soudu uvedl, že s událostí nemá nic společného. Senát mu ale neuvěřil a v těchto dnech ho poslal na šest let za mříže. Eduard G. se na místě odvolal. V současné době si odpykává ve vězení trest za jiný podobný čin.

Alkohol a láska

Také Petr H. ví, jaké to je, ocitnout se v roli obžalovaného. Zažil to před čtyřmi roky, kdy se z nešťastné hádky opil a v domě, kde žily i další rodiny, pustil plyn. Pak se čtyřmi promile alkoholu v krvi zavolal družce a zmínil se o sebevraždě. Pokud by někdo tehdy zazvonil na zvonek, mohl dům vyletět do povětří.

Družka naštěstí přivolala strážníky, kteří vyrazili na místo a situaci zvládli. Petr H. skončil před Okresním soud v Ostravě. Ten mu vyměřil tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební pětiletou lhůtu.

„Chci vám poděkovat, že mi dáváte šanci,“ děkoval Petr H., kterému hrozil mnohaletý žalář. Zachránily ho lítost a spořádaný život, který od té doby vedl.