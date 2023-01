Svá slova adresovali soudci, který jim krátce předtím v jednací síni okresního soudu při vyhlašování rozsudku oznámil, že za loupežné přepadení stráví ve vězení osm a půl a devět let. Bratrům Danovi (31 let) a Lukáši (27 let) M. z Ostravy se to zdálo přísné a nespravedlivé. A pak to začalo…